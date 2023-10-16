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TVB公布上同收視　《香港人在北京》最高收視133萬觀眾收看上升2.7點

娛樂 19:11 2023/10/16

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《香港人在北京》

TVB公布上周（9日至15日）收視，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台節目上周收視全線上升。

資訊節目《東張西望》最高收視24.6點（158萬觀眾），升3.4點，高踞上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視23.4點（151萬觀眾），升3.7點；《你好，我的大夫》上周大結局，最高收視22.9點（147萬觀眾），上升2.7點；陳展鵬、洪永城、吳若希等主演的《香港人在北京》上周首播，最高收視20.6點（133萬觀眾），上升2.7點。

【香港人在北京】陳展鵬秘書小莉搶鏡　姚筱筱仙氣十足獲封虎牙女神【多圖】

《你好，我的大夫》

至於旅遊節目《約埋班Friend去旅行》最高收視16.8點（108萬觀眾），上升4點；《南極潮什麼》最高收視15.5點（100萬觀眾），升1.8點。

周六晚播出周潤發、楊紫瓊主演的電影《卧虎藏龍》最高收視13.6點（87萬觀眾）。周日晚李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視21.7點（140萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視20.8點（134萬觀眾）。

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