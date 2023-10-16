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【一帶一路】抵北京赴「一帶一路」論壇　李家超：港府代表團規格歷屆最高

政治 19:46 2023/10/16

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李家超指，今屆香港特區政府代表團有規格歷屆最高。（資料圖片）

特首李家超今日出發訪京，準備出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，傍晚抵達北京。他指，今屆香港特區政府代表團有三個特點：第一，規格歷屆最高，特區官員及行政會議成員參與的數目歷屆最多；第二，發言機會歷屆最多；第三，參與程度歷屆最全面，香港代表團會分批出席所有論壇十場活動。

特首李家超今日傍晚抵達北京。(李家超fb圖片)

李家超今日在社交平台表示，今年是共建「一帶一路」倡議十周年，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為國家今年的重點主場盛事，亦是推動共建「一帶一路」倡議最高級別的國際活動。在國家的支持下，他很高興率領高規格代表團積極參與高峰論壇，充分顯示香港全面助力國家共建「一帶一路」工作。

代表團的官方成員包括11位高層官員：財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺和創新科技及工業局局長孫東、廉政專員胡英明、行政長官辦公室主任葉文娟、特首政策組組長黃元山和「一帶一路」專員何力治。

此外，代表團共有59位成員，橫跨政商界、公共機構和大型企業，也涵蓋專業界別、科研界、文化界和企業家等。

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責任編輯：區綽彥

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