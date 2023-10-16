【大學排名】《金融時報》全球EMBA排名科大蟬聯第一　中大升1位排23

▲ （資料圖片）

英國《金融時報》今（16）公布最新全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名，科大與美國西北大學凱洛格管理學院合辧的「凱洛格 - 科大EMBA課程」 （KH EMBA） 蟬聯全球第一，是該課程第12度榮膺榜首，校友平均年薪達逾500萬港元。而中大獨辦的EMBA課程，以及大與復旦大學合辦的課程亦有上榜，後則跌6名至排24位。

今年共有125個課程參與排名，當中13個屬合辦課程，核標準涵蓋課程質量、院校研究實力、校友成就等16項指標，最終有100個課程上榜。科大與凱洛格管理學院合辧的KH EMBA蟬聯全球第一，該課程畢業生的平均年薪為652,326元美金，折合逾500萬港元，為所有在榜課程中最高；且滿分10分的課程滿意度，其也獲9.64分。中歐國際工商學院的課程就連續4年居全球第二，是獨辦課程中排名最高；第三則為歐洲高等商學院的EMBA課程，其排名按年升2位。

本港大學其餘上榜課程中，中大獨辦的課程排第23位，按年升一位，其校友「事業進展」評分在亞太區排第1位，全球排第5，畢業生平均年薪則達282,943美元，折合約221萬港元，增長達63%。至於港大與復旦大學合辦課程就跌6位至第24，其畢業生平均年薪為277,367美元，折合約216萬港元，增長110%。

科大對榮膺全球第一深感自豪，凱洛格管理學院院長Francesca Cornelli就指，將繼續與科大加強合作，精益求精培育學生的領導能力和協作精神，助學生在全球商業環境中運籌帷幄，發揮影響力。中大商學院表示，對課程取得的成績感到自豪，將不斷革新課程，讓學生與時並進，裝備所需的領導能力，為他們的專業領域和社會帶來有意義的影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9