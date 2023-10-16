  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 20:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學排名】《金融時報》全球EMBA排名科大蟬聯第一　中大升1位排23

社會 20:04 2023/10/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

英國《金融時報》今（16）公布最新全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名，科大與美國西北大學凱洛格管理學院合辧的「凱洛格 - 科大EMBA課程」 （KH EMBA） 蟬聯全球第一，是該課程第12度榮膺榜首，校友平均年薪達逾500萬港元。而中大獨辦的EMBA課程，以及大與復旦大學合辦的課程亦有上榜，後則跌6名至排24位。

今年共有125個課程參與排名，當中13個屬合辦課程，核標準涵蓋課程質量、院校研究實力、校友成就等16項指標，最終有100個課程上榜。科大與凱洛格管理學院合辧的KH EMBA蟬聯全球第一，該課程畢業生的平均年薪為652,326元美金，折合逾500萬港元，為所有在榜課程中最高；且滿分10分的課程滿意度，其也獲9.64分。中歐國際工商學院的課程就連續4年居全球第二，是獨辦課程中排名最高；第三則為歐洲高等商學院的EMBA課程，其排名按年升2位。

本港大學其餘上榜課程中，中大獨辦的課程排第23位，按年升一位，其校友「事業進展」評分在亞太區排第1位，全球排第5，畢業生平均年薪則達282,943美元，折合約221萬港元，增長達63%。至於港大與復旦大學合辦課程就跌6位至第24，其畢業生平均年薪為277,367美元，折合約216萬港元，增長110%。

科大對榮膺全球第一深感自豪，凱洛格管理學院院長Francesca Cornelli就指，將繼續與科大加強合作，精益求精培育學生的領導能力和協作精神，助學生在全球商業環境中運籌帷幄，發揮影響力。中大商學院表示，對課程取得的成績感到自豪，將不斷革新課程，讓學生與時並進，裝備所需的領導能力，為他們的專業領域和社會帶來有意義的影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

相關文章

【區議會選舉】議員促政府多宣傳提高投票率　曾國衛：會舉辦「區選夜繽紛」活動
今日 18:11
【區議會選舉】議員促政府多宣傳提高投票率　曾國衛：會舉辦「區選夜繽紛」活動
【區議會選舉】民建聯派122人出選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
今日 19:06
【區議會選舉】民建聯派122人出選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
【一帶一路】抵北京赴「一帶一路」論壇　李家超：港府代表團規格歷屆最高
今日 19:46
【一帶一路】抵北京赴「一帶一路」論壇　李家超：港府代表團規格歷屆最高

你可能感興趣

【區議會選舉】議員促政府多宣傳提高投票率　曾國衛：會舉辦「區選夜繽紛」活動
今日 18:11
【區議會選舉】議員促政府多宣傳提高投票率　曾國衛：會舉辦「區選夜繽紛」活動
【區議會選舉】民建聯派122人出選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
今日 19:06
【區議會選舉】民建聯派122人出選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
【一帶一路】抵北京赴「一帶一路」論壇　李家超：港府代表團規格歷屆最高
今日 19:46
【一帶一路】抵北京赴「一帶一路」論壇　李家超：港府代表團規格歷屆最高
香港中文大學 香港科技大學‎ 大學 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間16:05）