【食物安全】佳之選瑤柱麵再驗出二氧化硫　食安中心籲市民停止食用

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食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）公布，一個預先包裝雞蛋麵樣本被驗出防腐劑二氧化硫含量超標，而樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。此外，一個預先包裝瑤柱麵樣本驗出含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

中心跟進事件期間，在另一批次的瑤柱麵樣本亦驗出二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。市民應停止食用受影響批次產品。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

有關雞蛋麵產品資料如下︰

產品名稱：香港製造雞蛋味麵

品牌：錦華坊

產地：香港

淨重：四百五十四克

此日期前最佳：二○二五年八月十五日

製造商：錦華坊

熱線：2614 2160

中心透過恆常食物監測計劃，從柴灣一超級巿場檢取上述雞蛋麵樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之六十一，超出法例上限的百萬分之二十。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

中心早前公布，從深水埗一超級巿場抽取的一個瑤柱麵樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。中心於跟進調查時再從該超級市場抽取另一批次的瑤柱麵樣本作檢測，結果發現類似違規事項

有關瑤柱麵產品資料如下︰

產品名稱：瑤柱麵

品牌：佳之選

產地：中國

淨重：四百五十四克

此日期前最佳：二○二四年十二月十五日

經銷商：百佳超級市場（香港）有限公司

熱線：2606 8658

中心已知會涉事商戶和製造／經銷商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關製造／經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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記者：陳梓蔚