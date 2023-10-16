【機票優惠】香港航空明早0元機票開搶　9航點包括6個日本地點

機管局「飛遇世界鉅賞」 第4輪免費機票明早（17日）10時開搶，今次由香港航空推出「免費飛 『撳』住搶」（ 大灣區旅客尊享），以0元票價購買指定經濟艙來回機票，航點包括曼谷、首爾、名古屋、沖繩、大阪、東京成田、福岡、札幌、峇裡島，旅行日期至明年3月24日，已包括20公斤行李，而稅項及其他附加費另計。

香港航空提供小貼士，建議將網址複製至瀏覽器開啟。當活動開始後，方可進入活動頁。旅客選票時，建議避開假日出遊高峰，會更容易搶到票。等待期間，不要刷新頁面，亦不要開多個瀏覽器，應耐心等候。而優惠須受有關條款及細則約束，資訊以活動頁面為準。

開搶日期：10月17日早上10時

航點：曼谷、首爾、名古屋、沖繩、大阪、東京成田、福岡、札幌、峇裡島

旅行日期：即日起至2024年3月24日

活動頁面：香港航空官網

不適用日期：首爾、名古屋、沖繩、大阪、東京成田、福岡、札幌：2023年12月20日-12月27日，2024年2月7日-2月14日

曼谷、峇裡島：2023年12月22日-12月25日，2024年2月7日-2月14日

票價：0元經濟艙機票，包括20公斤行李；所有的稅項、附加費等，要及時透過官網付款

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責任編輯：吳雋妍