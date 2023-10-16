【敗血症】中大指敗血症死亡率逐年增加　呼籲市民多留意病徵

▲ (中大醫學院提供)

敗血症是本港的嚴重疾病，每年影響着千分之一的成年人口。這種疾病可以影響肺部、腎臟和肝臟等重要器官，患者倘若出現多重器官衰竭，死亡率可高達47%以上。

中大醫學院團隊使用基於電子病歷的數據來估計香港成人敗血症的負擔。採用這種評估方法，有關病歷須具有推測受感染的臨床證據，包括臨床病菌培養和接受抗生素治療，以及出現併發急性器官功能障礙，才會被定義為敗血症個案。是繼美國後第一個使用基於人口電子病歷的監測數據，來估計敗血症影響的研究，這種評估方法高度準確。

研究團隊分析了2009年至2018年間本港公立醫院超過1,300萬住院病例。結果如下： 敗血症發病率每年增加2.8%。從2009年的每十萬人有624例，增加到2018年的每十萬人有759例。

敗血症死亡率每年增加1.9%。從2009年的每十萬人有142例，增加到2018年的每十萬人有156例。

研究期間敗血症在所有死亡個案中所佔的比例不斷增加，年增長率為3.9%。在2018年，香港所有成人死亡個案中有27.8%與敗血症相關。

呼吸系統、泌尿系統和消化系統是敗血症成年患者中最常見的三個受感染部位。

研究的第一作者及通訊作者、中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴表示，研究結果突顯了敗血症對本港社會造成的沉重負擔。敗血症在本港不但是愈來愈常見的死亡原因，患者病後的痊癒情況在過去十年也沒有太大改善，這些情況實在令人擔憂。

凌若崴指，及時治療是對抗敗血症的關鍵，因此公眾應多加留意敗血症的病徵，除了發燒、咳嗽帶痰或排尿灼痛等受感染症狀，患者亦會出現寒顫、神志不清、嚴重呼吸短促、排尿減少、頭暈和皮膚變色等，如出現這些情況需儘早求醫。

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責任編輯：陳展棋