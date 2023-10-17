【香港單車節】外賣單車手踩上「三橋三隧」　發揮專長優勢享受過程

▲ John（中間）、Stephen（右）及 Raymond（左）一齊參加香港單車節。（旅發局圖片）

旅發局本周日（22日）舉行「新鴻基地產香港單車節」，不少選手已準備就緒。幾位平時踩單車送外賣的外送服務公司車手因單車結緣，更結伴參加「50 公里組」非競賽項目，衝出熟悉外送的九龍東，首度踩上「三橋三隧」，冀一邊欣賞沿途風光，更發揮外送「車手」優勢，踩出個人好成續。

從事平面設計師的 John 和服務業的 Stephen，3年前受疫情影響致工作量大減，為幫補生計而開始擔任外送服務車手。他們原本視單車為代步工具，其後越踩越享受。John更表示，做設計師經常在電腦前追趕「死線」，工作壓力大；如今送外賣時踩單車，不但紓壓、放空，更可賺取額外收入，寓工作於娛樂。

John和Stephen原本經常踩摺疊單車穿梭九龍東大街小巷而認識，在等外送訂單時，不時交換踩單車及維修單車心得，由點頭之交變成知心車友，閒時更相約單車遊環繞「大冷」，由九龍灣踩單車出發經屯門、上水、大埔等圍繞九龍及新界一圈，路程約 100 公里。

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他們更開始接觸單車維修，John指出，車肽損耗大，因此經常更換，為節省維修費，參考網上教學影片，自學鑽研單車每個部分，原來都可再改裝，令車身更輕身和踩得順暢。Stephen更透露，受車友影響，轉踩公路單車。

旅發局表示，幾位外送服務車手得悉單車節「50 公里組」項目，即報名參加。John 表示，「三橋三隧」平時是行車路，適逢單車節封路比賽實在難得，已準備好運動相機拍下整個過程。

Stephen則是公路車迷，希望挑戰自己，目標於 1.5 小時內完成。而John以往參加欣澳舉行的摺疊單車比賽曾獲亞軍，但自評公路車經驗略有不足，目標緊隨 Stephen 車尾，笑稱 Stephen 可助他破風。

「50 公里組」參加者需在 2 小時 40 分鐘內完成項目，建議平均時速需達 29 公里。面對正職工作忙碌，John 和 Stephen 均稱除送外賣期間，亦會盡量抽空加緊練習，相信自己踩單車經驗充足，有信心在限時內完成。

2023 新鴻基地產香港單車節

日期：2023 年 10 月 22 日

活動詳情

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責任編輯：吳雋妍