【窺淫案】易服怪男潛入德望學校偷拍　戴假髮穿校裙藏廁格遭揭發即逃

▲ 德望學校中學部今早發生懷疑易服男子在女廁偷窺，校方已報案。（資料圖片）

著名女校德望學校（中學部）今日（16日）懷疑有人潛入校內女廁偷拍，警方接報後派員到校調查，初步將案件列「窺淫」，正全力追緝涉案人士，暫未有人被捕。

據了解，今早有女生在校內廁所如廁時，發現其中一個廁格上鎖，起初未有為意，但如廁時對隔離廁格有無聲感到懷疑，及後女生撞破一名身穿校服、戴上假髮的易服男子由廁格走出來，懷疑他潛入校內廁所進行偷拍，該男子被女生追截後逃去，相關女生事後向校方報告，並隨即報警。

警方表示，黃大仙警區今日（16日）接獲區內一所中學報案，指該校於早上約9時30分有一名身穿校服的人士懷疑匿藏在一女廁廁格內，該名人士其後逃去。

警方人員接報到場，經初步調查後，案件列「窺淫」，交由黃大仙警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。警方表示，正積極動用其他刑偵資源全力追緝涉案人士，包括搜尋及檢視校內及案發地點附近的閉路電視紀錄。案件發生後，警方亦已向校方提供適當的保安指引。



警方又指，在今年5月推出「安全城市．香港」網站（SafeCity．HK），在「處所保安」的「學校」分頁中，舉出多項保安重點及良好做法建議，包括「設置出入管制系統」、「提防校園內／周圍任何陌生人」、「制定應變計劃」和「安裝閉路電視」等，以協助不同學校按實際情況提升校園保安措施。

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