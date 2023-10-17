【黑客入侵】香港芭蕾舞團網絡系統遭勒索軟體入侵　個人及內部資料已被非法讀取

▲ 香港芭蕾舞團網絡系統遭勒索軟體入侵，個人及內部資料已被非法讀取。(港芭網頁截圖)

再有團體遭到黑客入侵。香港芭蕾舞團(港芭)在網頁發聲明，指舞團的電腦網絡系統近日遭勒索軟體入侵，導致內部電腦系統遭非法讀取，經內部調查後確認部份資料被網絡入侵者非法讀取，當中或許包括個人資料及港芭內部資料，但由於檔案被勒索軟體加密，目前未能完全確認被讀取的資料內容。

港芭已就事故向個人資料私隱專員公署通報，並通知警方。港芭表示暫未收到網絡入侵者的勒索或威脅將資料外洩的訊息，現正與執法機構及相關政府部門緊密聯繫。鼓勵各合作伙伴提高警覺及作出防範措施，如定期更改密碼、留意財務報表，以及小心可疑訊息；並小心潛在的網路釣魚行為，建議只透過官方渠道分享個人資料。若有任何疑問或查詢，可直接聯絡港芭marketing@hkballet.com或2573 7398。

港芭聲明稱理解事故可能令人擔憂及帶來變數，並希望向合作伙伴、客戶和持份者保證，將致力在整個過程中保持透明和坦誠溝通；強調會嚴正處理是次事故，並採取負責任的態度迅速應對問題。港芭又表示，在發現事故後立即進行內部調查，並聘用網絡安全專家評估資料外洩的程度及採取緊急應對措施，並已立即採取相應措施防止內部系統再次遭非法入侵。



責任編輯 李志強

