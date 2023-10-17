  • 26°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 01:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑客入侵】香港芭蕾舞團網絡系統遭勒索軟體入侵　個人及內部資料已被非法讀取

社會 00:17 2023/10/17

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

香港芭蕾舞團網絡系統遭勒索軟體入侵，個人及內部資料已被非法讀取。(港芭網頁截圖)

再有團體遭到黑客入侵。香港芭蕾舞團(港芭)在網頁發聲明，指舞團的電腦網絡系統近日遭勒索軟體入侵，導致內部電腦系統遭非法讀取，經內部調查後確認部份資料被網絡入侵者非法讀取，當中或許包括個人資料及港芭內部資料，但由於檔案被勒索軟體加密，目前未能完全確認被讀取的資料內容。

港芭已就事故向個人資料私隱專員公署通報，並通知警方。港芭表示暫未收到網絡入侵者的勒索或威脅將資料外洩的訊息，現正與執法機構及相關政府部門緊密聯繫。鼓勵各合作伙伴提高警覺及作出防範措施，如定期更改密碼、留意財務報表，以及小心可疑訊息；並小心潛在的網路釣魚行為，建議只透過官方渠道分享個人資料。若有任何疑問或查詢，可直接聯絡港芭marketing@hkballet.com或2573 7398。

港芭聲明稱理解事故可能令人擔憂及帶來變數，並希望向合作伙伴、客戶和持份者保證，將致力在整個過程中保持透明和坦誠溝通；強調會嚴正處理是次事故，並採取負責任的態度迅速應對問題。港芭又表示，在發現事故後立即進行內部調查，並聘用網絡安全專家評估資料外洩的程度及採取緊急應對措施，並已立即採取相應措施防止內部系統再次遭非法入侵。


責任編輯　李志強
 

罪案 網絡保安 勒索 黑客

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月17日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間00:05）
【珍惜生命】尖沙咀有人墮樓砸中的士　手腳分離送院不治
【珍惜生命】尖沙咀有人墮樓砸中的士　手腳分離送院不治