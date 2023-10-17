【天氣報告】南海中部低壓區增強為熱帶低氣壓　未來一兩日風勢頗大有雨

▲ 南海中部低壓區逐漸發展成熱帶氣旋，未來一兩日風勢頗大有雨。（資料圖片）

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，位於南海中部越南附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓。而一道雲帶亦覆蓋南海北部。今日（17日）大致多雲，天氣稍涼。日間部分時間天色明朗。稍後有幾陣雨。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風。

一股達強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大。預料一股季候風補充會在本周後期抵達華南，隨後數日華南沿岸天色逐漸好轉，早晚較涼。

位於南海中部越南附近的低壓區下午已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來一兩日移向北部灣一帶，與香港保持800公里左右的距離，對本港直接威脅不大。受東北季候風影響，本港今明兩日風勢頗大，離岸吹強風，高地風力間中達烈風程度。受熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港星期三及星期四多雲有驟雨，雨勢有時較為頻密，天氣較涼。

▲ 位於南海中部越南附近的熱帶氣旋會在未來一兩日移向北部灣一帶。

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天文台展望，未來一兩日風勢頗大及有雨，雨勢有時較為頻密，氣溫低見21度。

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記者：黃穎津