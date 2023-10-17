【離鄉別井的故事】簡淑兒採訪港人移居台灣感人故事　港女到台灣當護士留母在港感遺憾

由簡淑兒（Jessica）主持HOY TV節目《離鄉別井的故事》台灣篇，延續上一季「英國篇」風格，透過鏡頭紀錄來自不同年齡層港人，因為種種原因離鄉別井的故事，背後的快樂、辛酸由簡淑兒陪你一同感受。

《離鄉別井的故事》台灣篇在昨日（10月16日）播出首集，講述追求夢想的故事，簡淑兒訪問了在新竹任職醫院加護病房護士的香港女生Sharon。

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▲ 移居台灣的Sharon（左）接受《離鄉別井的故事》主持簡淑兒訪問 。

自小夢想成為護士的Sharon，自知成績難以入讀本地課程，數年前偶然接到一張台灣升學的傳單，毅然決定要到台灣升學一完護士夢。不過在單親家庭長大的Sharon並未得到母親同意，於是決定自己打工一年，儲夠學費就隻身到台灣報讀大學。

Sharon就讀護士課程的時候壓力很大，只要有一科不合格，就有機會要離開台灣。簡淑兒問到Sharon在甚麼時候會想放棄，Sharon就直言是每當新年、中秋等時節，宿舍的台灣同學都回家團聚，自己又不敢打電話給身在香港的母親。

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在台灣組織家庭

她在台灣讀書時認識了現在的丈夫Eric，現在與老公一家同住。簡淑兒都好奇Sharon要與老爺奶奶同住，做台灣媳婦有何難處？Sharon就透露，丈夫家人當初對兒子跟香港女生交住感覺很突然，但只要兒子開心就好；而做台灣媳婦就要多參與家務，而奶奶跟嬤嬤有不和時，要小心與兩方都保持友好。

雖然Sharon有老公相伴，但每天在醫院照顧「別人的家人」，對於自己母親獨自在香港始終有遺憾。

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不計付出回報更多

簡淑兒與Sharon更即場打視像電話予Sharon媽媽，簡淑兒問對方是否為女兒自豪，將來會不會來台灣等，Sharon媽媽搞笑指自己在香港有生活，害怕來到台灣被女兒規管，場面又搞笑又感人。

簡淑兒對於Sharon印象深刻，形容對方「外表嬌滴滴，其實係意志超級堅定的人」，又讚任職加護病房護士的Sharon予人正能量、溫暖的感覺：「相信佢老公都係畀呢種特質吸引住」，見到Sharon處處為老公一家人著想，簡淑兒就感慨指：「有時候當你唔計較付出，你得到嘅回報會係更多」。

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