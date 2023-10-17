【食用安全】男女搭港鐵運送大盤食物無遮掩　網民憂衛生問題：病毒速遞

▲ 男女疑搭港鐵送外賣，手捧大盤食物無遮掩。

訂購外賣最怕有衛生問題。近日有網民分享相片，指兩名疑似外賣員乘搭港鐵運送一大盤食物，不過卻未有任何遮蓋，或使用保鮮紙包裹，食物直接暴露在空氣中，衛生情況令人擔憂。

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日前有網民於Facebook群組分享相片，並留言「最強外賣速遞」，圖中可見有一對男女乘搭港鐵，運送一大盤食物，上面放滿飯、沙嗲串、肉類、蔬菜等等，不過卻沒有用保鮮紙或其他東西遮蓋，食物直接暴露在空氣中。

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帖文一出引起熱議，有網民認出圖中的食物為印尼傳統的「生日尖塔飯」，亦有印尼人留言解畫指「應該有party所以定這個」、「可以自己煮喔，自己煮比較乾淨」。

不過，不少網民都擔心衛生問題，紛紛留言「最多塵，細菌，病毒速遞」、「如果有保鮮紙遮下可能好啲」、「食晒塵」、「無遮無擋地鐵人又多細菌又多」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣