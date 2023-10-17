【蝸居大改造】單親港媽$3100租40呎劏房 善用空間為兒打造安樂窩

▲ 港漂媽與兒子以3千多元租住深水埗一個約40呎的劏房居住。(抖音圖片)

香港寸金尺土，擁有一間安樂窩並不容易。一名來自內地的單親港漂媽，早前以月租3千多元，租住深水埗一個約40呎的劏房，與兒子同住。面對居住「四步行完」的狹小空間，媽媽卻活用生活小智慧，善用空間收納布置，為愛兒打造一個安樂窩。短片曝光後引起網民熱議。

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早前在社交媒體抖音上，一名博主「湯姆港房」發布一段片段，在深水埗進行街頭訪問關於香港月租多少，剛巧一名帶著兒子的單親媽媽受訪，大方表示自己月租3,100元，並讓博主上樓參觀。港漂媽稱，8年前由四川來港，現居於深水埗一幢唐樓，一層有7個單位，她所住的單位約40呎，每天須步行7層樓。

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由於空間有限，港漂媽在入門前將鞋子放進膠袋掛起，家中電器家品亦選用迷你型，諸如迷你電飯煲、燙衫板、抽油煙機。港漂媽亦在房內放置地台櫃作收納，當中設有一張升降餐桌，最多能請3至4位客人用餐，甚至一起打邊爐。房內另一邊設有洗手間，麻雀雖小五臟俱存，齊備馬桶、洗手盤、熱水爐和抽氣扇。而廁所外面更有迷你廚房，有迷你鋅盤和電磁爐可供煮食。

而廁所、廚房樓的頂部，就是兩母子二人的高架床，床邊更有儲物箱，每晚睡覺母子二人都會利用長梯爬上床。隨著兒子日漸長大，日後或另覓新居。被問及每月開支時，撇除租金，月花一萬多元，更稱在港「已是算少」。

劏房短片曝光後引起網民熱議，不少人讚揚媽媽堅毅，獨自照顧兒子，亦盡力給予他好生活，同時亦對香港居住環境太細，有網民直言「好像火車臥鋪」、「我還沒看完，都喘不過來氣」，「太壓抑了」、「天哪，我會農村住豪宅也不想去香港」，甚至有人稱「4平方米，還沒有我家廁所大」。

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責任編輯︰王明芳