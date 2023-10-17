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【湯馬戀】馬國明為湯洛雯疑似名店內黑面解話　馬明：其實佢好開心【有片】

娛樂 11:38 2023/10/17

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

「準馬太」湯洛雯（靚湯）早前與未婚夫馬國明預支蜜月到法國旅行，早前更被網民在巴黎一間名店「野生捕獲」，並拍下靚湯「黑面」的一幕，成為討論話題！

馬國明接受TVB主播王鎮泉訪問時，就開腔為事件解話，親自還原事件真相！

【湯馬戀】馬國明湯洛雯預支蜜月遊法國　靚湯甜蜜放閃：感覺被寵壞

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馬國明解話：其實佢好開心

馬國明指靚湯當時並不是「嬲豬」，「其實佢好開心，我哋估唔到去到法國佢搵到佢想買嘅一啲嘢，喺香港舖頭排隊都唔會有嘅嘢，佢喺法國係排到，即係即刻會俾到佢，所以其實佢好開心。」

他續說：「喺法國生活咗呢10日8日，發覺原來你真係要適應法國嗰個節奏，原來法國人個節奏真係好慢、好elegant，好relax、好悠閒咁做，變咗你好多時要等，但香港人習慣好快，淨係喺度諗點解等咁耐嘅。」

馬明被拍下「天然呆」的一刻，他回應：「其實我哋心諗仲要等幾耐。」他又指靚湯不但買到自己的心頭好，又成功為朋友購物，是開心的！

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「湯馬」巴黎影婚照

馬明直認與靚湯在巴黎影婚照，並大讚靚湯好靚，又透露她準備了6、7套服裝，指她接下來為揀相而煩惱。

他指在法國小鎮也被青年人認出，笑稱TVB的威力也很厲害！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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