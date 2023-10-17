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打造國際專上教育樞紐　施政報告新亮點

社會 10:35 2023/10/17

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八間資助大學的非本地學生限額，將由20%增至40%。（資料圖片）

香港是亞洲唯一擁有5間世界百強大學的城市，施政報告下周三（25日）發表，料將提出把香港打造成國際專上教育樞紐，八間資助大學的非本地學生限額將增至40%，也會增加宿位。

非本地生限額料增至40%

今年是「一帶一路」倡議10周年，據知，港府的「一帶一路獎學金」也會加碼，以吸引一帶一路沿綫地區的優秀學生來港升學。

消息人士表示，把香港打造成國際專上教育樞紐，不單可吸納各地人才，更可助國家建成教育及人才強國。

一帶一路獎學金將加碼

現時，本港八間資助大學的學士課程都可招收非本地生自費入讀，上限為核准學額總數的20%，若增加至40%，以約1.5萬個資助學額計算，即由約3,000人增至約6,000人。此安排亦適用於研究生課程。

根據教資會資料，八大的非本地學士人數都有上升趨勢，港大和科大的比率更接近上限，2022/23學年分別達21%和19%，其他院校的比率亦由8%至17%不等。八大資助學士及研究課程的非本地學生當中，內地生佔比最多，本學年約67.5%。

統計處的資料則表示，八大的非本地生人數，由2016/17至2022/23學年間，增加31.8%至21,710人，當中內地生有16,229人，佔比達74.6%。

對於若放寬非本地生限額，會否影響本地生入讀大學？立法會議員兼教大協理副校長（大學拓展）周文港澄清，不少人誤解提高取錄限額後，非本地學生會與本地學生爭資源，但其實兩批學生是分開「兩條隊」取錄；但他也認為增加非本地生，院校的圖書館等硬件配套亦要有所增加。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，香港要成為國際專上教育樞紐，大學必須國際化，要集合天下英才，全球優秀的學生和師資；香港現在正搶人才，這些在港就讀的非本地生如果留下來，可增加人才供應。

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撰文：傅流螢

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