【育兒心得】賈曉晨酒後吐心聲 呻湊女3大辛酸：出街精神緊張

▲ 敢言的JJ，日前在網上呻湊女的辛酸，觸動不少媽媽們。

41歲的賈曉晨(JJ)，不時都會在網上抒發心情，曾抱怨當家庭主婦吃力不討好，壓力疲憊憤怒！昨日(16日)，飲醉的JJ在小紅書呻湊女3大辛酸，就連帶女出街都令她精神緊張，「求她們千萬別哭鬧，一路精神緊張，長途跋涉到家之後整個人都虛脫了。」

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2女之母的賈曉晨，為了組織家庭，在事業衝刺期與樊少皇結婚，並減少幕前演出，在家相夫教女，她曾經在網上吐苦水，抱怨當家庭主婦吃力不討好，

做家庭主婦是最吃力不討好工作！我嘗試了、理解了、終於明白了。雞毛蒜皮嘮嘮叨叨幾乎佔據了全部生活，無人理解，別人幫不上忙，必須自己扛。可怕是沒有半點成就感！更多的是壓力疲憊憤怒。

昨日，JJ在小紅書再呻湊女的辛酸，她以「不敢生小孩」為題，分上下兩個帖出，她表示特別能理解現在很多人都不敢生小孩，除經濟壓力，懷孕的痛苦外，男人和沒有生過小孩的人永遠都不能明白，不只那幾個小時陣痛這麼簡單，

光說正常懷孕的，從懷上嘔吐好幾個月到後期孩子越來越大，站也不是、坐也不是、躺也不是，怎麼都不舒服，後幾個月簡直是煎熬，左躺右躺都難受，難受的天天睡不著覺。

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自責做不到大女的小要求

在她懷著小女兒時，大女兒兜兜才2歲多，當時兜兜向她說：「媽媽我想你抱抱我！」JJ自責大女兒一個簡單的要求也做不到，她心裡很難受，孩子哭她也哭。然後熬到生了小女兒，她特別記得清楚，生之前痛不欲生，生完那一刻，抱著可愛的小寶寶，馬上忘了一切，彷彿懷孕的那九個月的痛苦一下子煙消雲散。可能是「基因控制」，好了傷疤忘了痛！然後真正可怕的日子開始了。

第一點：帶娃的問題

她指湊女的辛酸，第一點就是「帶娃的問題」，媽媽要餵奶，起碼半年到一年離不開身，之後誰帶？交給父母？父母沒有義務帶小孩，如果要父母幫忙，首先要徵得對方同意然後必須要給錢，

這不是一家人不一家人的問題，父母把你養大沒有義務再去養你的孩子對不對，就算父母願意帶，你也要做好心理準備一定會有很多很多不同意見、很多爭執，父母的思想跟你的思想和做法肯不一樣，而且不會聽，除非你心大到不在意。

若果交給保母帶？那真的要憑運氣，運氣好遇到好的保母，也許可以放一半心，但她又做不到完全放心把孩子交給別人，讓父母看著保母也許會好一點，

你要更加拼命賺錢，畢竟養孩子哪裡都是錢！還要強忍著想孩子，忍住牽掛。真希望能多一點給媽媽們機會，理解一下當媽媽的辛酸。

第二點：對立

她經常看到新聞指成年人對小孩吵鬧的無法容忍。其實她自小就討厭熊孩子，看見就想揍，對正常小孩也沒啥感覺，所以她能理解聽到熊孩子吵鬧的崩潰感！可是她當媽媽後，有一些事情也能理解家長，

大概兩歲以下的孩子，真不是一句你哄哄他，他就會不哭了，要是那麼簡單，媽媽們早就一個個容光煥發了，因為年紀小的孩子不會用語言表達，只會用哭表達，有時候身體不舒服也只能用哭表達，最常見的就是孩子困的時候特別容易哭，還容易發脾氣，要耐心慢慢把他哄睡，這不是熊孩子，是你、我每個人小時候都經歷過的。

她也試過孩子在初生階段時，在飛機上怎麼哄也哄不好，她抱著孩子躲到角落裡哄，可飛機就這麼大，所以之後她基本上沒帶她們飛過，直到今年大點。

但現在每次帶她倆出去，我也都要祈求無數次，求她們千萬別哭千萬別鬧，一路精神緊張，長途跋涉到家之後整個人都虛脫了，結果還是不能休息，洗澡、哄睡。。。太難了。

第3點：自由

她自從有了孩子之後，自由是什麼？早就與她無關了，她的人生，一切都圍著孩子轉，哪怕她要拍戲也要安頓好家裡的一切，隨時電話監控，無論她到哪裡，肯定都要擔心孩子，做任何事情都是牽腸掛肚，

孩子這麼小，我都不敢去太遠的地方，因為怕趕回來的時間太久啊。。。所以既然這麼多顧慮我也就哪裡都不去了，我做不到心很大，現在網絡太發達看到的慘案太多，做兩個幼童的媽媽怎會不擔心，所以有小孩真的不是一件簡單的事情，今天喝了一點酒有點暈。

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JJ的帖文獲大批媽媽認同，「真實真實，勇敢地寫出了媽媽的心酸和辛酸」、「這簡直是當媽媽的心聲想去遠一點做點啥啥也做不了」、「真的說到心坎上了，沒想到明星也需要長途跋涉後還不能休息，繼續弄娃」。

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責任編輯：王明芳