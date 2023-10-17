【心肌梗塞】男子連續腹瀉3天吃藥不見好轉　求醫揭急性心肌梗塞險喪命

▲ 男子連續腹瀉3天，吃藥不見好轉，求醫揭急性心肌梗塞險喪命。

踏入秋季日夜溫差大，容易誘發心肌梗塞等問題。早前，台灣一名50歲男子出差後，連續腹瀉3天，吃藥也不見好轉，最後求醫竟揭患上急性心肌梗塞，差點喪命。

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台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》中分享案例，今年9月，一名50歲男子到台南出差，卻連續腹瀉3天，自行購買成藥服用都依然不見好轉。於是該名男患者前往醫院掛急診，結果確診急性心肌梗塞。所幸，主治醫生非常警覺，馬上幫他進行心導管手術才救回一命。

蕭敦仁醫生解釋，大眾普遍認為腹瀉與心血管疾病扯不上關係，但是有些心肌梗塞的症狀就是腹瀉。他指出，該名患者剛好是右心室梗塞，血管連接著橫隔膜，導致副交感神經被激化，引起腸胃快速蠕動，出現不斷拉肚子的情形。

急性心肌梗塞發病症狀

根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂。其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

心血管疾病有年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣