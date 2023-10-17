【羅密歐與祝英台】陳豪夫妻檔演出一家齊看首播　陳茵媺對復出作感觸：心裡有點感慨

▲ 陳豪與陳茵媺一家溫馨看首播。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》由陳豪和陳茵媺（Aimee）夫妻檔合演，相隔11年再度於劇集同框演出。昨晚（10月16日）劇集首播，陳氏一家五口齊齊在酒店房觀賞第一集，兩公婆更將「爸爸與媽媽視覺」片段，放到社交網站與眾同樂，溫馨非常。

陳豪與子女齊做連動 暖男爸爸阿Mo：盡量抽空一家人跑步

陳豪與Aimee特意訂了酒店房與三名子女一同觀賞首播，片中見到Aimee攬著二仔Nathan和細女Camilla在床上欣賞演出，而大仔Aiden則趴在床尾。

由於劇情較為天馬行空，莫講小朋友看到一舊雲，連網民也有十萬個為甚麼，細女Camilla不斷以英文問「為甚麼」，見到Aimee用槍指向陳豪就問：「Why you shoot Daddy?（為何開槍射爸爸？）」相當可愛。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

久未復出拍劇的Aimee十分重視此作，對於全家能一同觀賞首播，零舍感觸，一度看到眼紅紅，她以英文留言：

和家人一起觀看新劇的第一集！

心裡也有點感慨。 💓

最新影片推介：蘇韻姿專訪

【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔9年型格復出 三孩之母靠3招維持逆齡身段【多圖】

送逾200萬Hermès手袋

Aimee自與陳豪結婚後，淡出幕前專心相夫教子，對此陳豪一直感激，更指太太為了自己的家庭放棄事業，自言一生欠了這個女人，所以陳豪不時送上太太最愛的Hermès手袋做禮物，難怪在Aimee的社交網不時見到她有該名牌不同系列的手袋，包括Birkin、Kelly、Picotin Lock等款式，粗略估計總值最少200萬元，足見阿Mo對太太寵愛非常。

當中最值錢的收藏，必定是Aimee在2018年生日二人到意大利旅行時，陳豪送的限量版Constance。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

每天攬錫、每年一次拍拖旅行

陳豪亦曾在電台訪問分享與陳茵媺結婚多年恩愛如昔的秘訣，直認兩口子從沒吵架：「到現在我都好感恩Aimee在我人生中出現，她是我人生的天使，這天使亦為我帶來數個小天使。我們價值觀家庭觀相近，從沒吵架！意見不合實會有，但我們不會講出傷害對方的話，會先冷靜，之後聆聽對方想法，站回對方立場思考再透明地溝通。」

▲ 「愛妻號」陳豪靠兩招冧寵陳茵媺。

他亦指多年來兩夫妻每天都會攬攬錫錫、每年必安排一次二人世界旅行：「深信屋企要充滿愛，那種愛是源自爹哋地媽咪，這樣會令小朋友在充滿愛的環境長大。」

陳豪分享夫妻之道說：「我認為夫妻是一個關係，父母跟仔女是另一種關係，要分開處理，不能總是只顧帶埋小朋友，有時要做返夫妻從前拍拖的事，無時間、唔習慣都要做，令夫妻間的愛可以繼續燃燒。」

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R