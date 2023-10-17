  • 27°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【羅密歐與祝英台】陳豪夫妻檔演出一家齊看首播　陳茵媺對復出作感觸：心裡有點感慨

娛樂 12:06 2023/10/17

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陳豪與陳茵媺一家溫馨看首播。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》由陳豪和陳茵媺（Aimee）夫妻檔合演，相隔11年再度於劇集同框演出。昨晚（10月16日）劇集首播，陳氏一家五口齊齊在酒店房觀賞第一集，兩公婆更將「爸爸與媽媽視覺」片段，放到社交網站與眾同樂，溫馨非常。

陳豪與子女齊做連動　暖男爸爸阿Mo：盡量抽空一家人跑步

陳豪與Aimee特意訂了酒店房與三名子女一同觀賞首播，片中見到Aimee攬著二仔Nathan和細女Camilla在床上欣賞演出，而大仔Aiden則趴在床尾。

由於劇情較為天馬行空，莫講小朋友看到一舊雲，連網民也有十萬個為甚麼，細女Camilla不斷以英文問「為甚麼」，見到Aimee用槍指向陳豪就問：「Why you shoot Daddy?（為何開槍射爸爸？）」相當可愛。

點擊圖片放大
+7
+6

久未復出拍劇的Aimee十分重視此作，對於全家能一同觀賞首播，零舍感觸，一度看到眼紅紅，她以英文留言：

和家人一起觀看新劇的第一集！
心裡也有點感慨。 💓

最新影片推介：蘇韻姿專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔9年型格復出　三孩之母靠3招維持逆齡身段【多圖】

送逾200萬Hermès手袋

Aimee自與陳豪結婚後，淡出幕前專心相夫教子，對此陳豪一直感激，更指太太為了自己的家庭放棄事業，自言一生欠了這個女人，所以陳豪不時送上太太最愛的Hermès手袋做禮物，難怪在Aimee的社交網不時見到她有該名牌不同系列的手袋，包括Birkin、Kelly、Picotin Lock等款式，粗略估計總值最少200萬元，足見阿Mo對太太寵愛非常。

當中最值錢的收藏，必定是Aimee在2018年生日二人到意大利旅行時，陳豪送的限量版Constance。

點擊圖片放大
+6
+5

每天攬錫、每年一次拍拖旅行

陳豪亦曾在電台訪問分享與陳茵媺結婚多年恩愛如昔的秘訣，直認兩口子從沒吵架：「到現在我都好感恩Aimee在我人生中出現，她是我人生的天使，這天使亦為我帶來數個小天使。我們價值觀家庭觀相近，從沒吵架！意見不合實會有，但我們不會講出傷害對方的話，會先冷靜，之後聆聽對方想法，站回對方立場思考再透明地溝通。」

「愛妻號」陳豪靠兩招冧寵陳茵媺。

他亦指多年來兩夫妻每天都會攬攬錫錫、每年必安排一次二人世界旅行：「深信屋企要充滿愛，那種愛是源自爹哋地媽咪，這樣會令小朋友在充滿愛的環境長大。」

陳豪分享夫妻之道說：「我認為夫妻是一個關係，父母跟仔女是另一種關係，要分開處理，不能總是只顧帶埋小朋友，有時要做返夫妻從前拍拖的事，無時間、唔習慣都要做，令夫妻間的愛可以繼續燃燒。」

點擊圖片放大
+15
+14

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔11年再與陳豪同劇同框　阿Mo慨嘆：冇咗個老婆
12:02 2023/10/01
【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔11年再與陳豪同劇同框　阿Mo慨嘆：冇咗個老婆
【企業強人】陳豪將北上拍劇離港三個月　把握時間一家五口享親子樂
15:34 2023/10/04
【企業強人】陳豪將北上拍劇離港三個月　把握時間一家五口享親子樂
【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔9年型格復出　三孩之母靠3招維持逆齡身段【多圖】
13:22 2023/10/05
【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔9年型格復出　三孩之母靠3招維持逆齡身段【多圖】
【羅密歐與祝英台】陳豪陳茵媺夫妻檔齊受特訓　女神游嘉欣改形象騷武打身手
16:36 2023/10/14
【羅密歐與祝英台】陳豪陳茵媺夫妻檔齊受特訓　女神游嘉欣改形象騷武打身手
【羅密歐與祝英台】金馬獎得主馬光榮任美術總監　陳豪陳茵媺造型設計有特別意義
14:13 2023/10/16
【羅密歐與祝英台】金馬獎得主馬光榮任美術總監　陳豪陳茵媺造型設計有特別意義
【開心速遞】周嘉洛受歡迎被指紅過羅湖　「回家」與Bonnie林凱恩愛火重燃？【有片】
19:05 2023/09/27
【開心速遞】周嘉洛受歡迎被指紅過羅湖　「回家」與Bonnie林凱恩愛火重燃？【有片】

你可能感興趣

【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔11年再與陳豪同劇同框　阿Mo慨嘆：冇咗個老婆
12:02 2023/10/01
【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔11年再與陳豪同劇同框　阿Mo慨嘆：冇咗個老婆
【企業強人】陳豪將北上拍劇離港三個月　把握時間一家五口享親子樂
15:34 2023/10/04
【企業強人】陳豪將北上拍劇離港三個月　把握時間一家五口享親子樂
【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔9年型格復出　三孩之母靠3招維持逆齡身段【多圖】
13:22 2023/10/05
【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔9年型格復出　三孩之母靠3招維持逆齡身段【多圖】
陳豪 陳茵媺 娛樂人物職業 演員 羅密歐與祝英台 電視劇 娛樂行業 夫妻之道 TVB

最高瀏覽

【流感疫苗】2步教學免費打流感針　50歲以上人士＋7類人可接種
【流感疫苗】2步教學免費打流感針　50歲以上人士＋7類人可接種
【珍惜生命】尖沙咀有人墮樓砸中的士　手腳分離送院不治
【珍惜生命】尖沙咀有人墮樓砸中的士　手腳分離送院不治
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）