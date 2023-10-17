【男士健康】鬍鬚含菌量驚人易致毛囊炎兼傳染伴侶　醫生分享5招清潔法

▲ 鬍鬚含菌量驚人，易致毛囊炎兼傳染伴侶，醫生分享5招清潔法。

鬍鬚是男士性徵之一，但有醫生便引述外國研究，指出如果不注意清潔，鬍鬚細菌量可以十分驚人，甚至會有平常只在糞便中出現的「大腸桿菌」，最終大大增加感染各種皮膚病的風險，如毛囊炎、皮膚過敏、痤瘡、濕疹等…因此，下文亦將會為大眾介紹5招鬍鬚清潔法。

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台灣重症科醫生黃軒在Facebook發文指，鬍鬚可能含有大量微生物，包括細菌、真菌、寄生蟲等。這些微生物或來自於環境、食物、口腔、鼻腔等不同的源頭，也可能隨著時間、溫度、濕度等因素而變化；黃軒又引述外國研究，指曾有研究人員於鬍鬚發現了平常只在糞便中出現的「大腸桿菌」。

黃軒表示，即使男士勤於剃鬚亦有風險，他引述一項英美研究佐證，指出經常剃鬍子的人士，臉上病菌比不常剃鬍子的人還多，懷疑是因為剃鬚時會刮傷面部表皮，從而讓細菌乘虛而入，並大量繁殖。若放任細菌不理，鬍鬚中的細菌也可致皮膚疾病或感染，如毛囊炎、皮膚過敏、痤瘡、濕疹等。這些細菌更可以透過接吻感染，曾經有報導便指出，一名女子與鬍鬚男接吻後，她的下巴便出現了甩皮和紅腫的現象，懷疑是因為鬍鬚中的危險細菌。

為了減少鬍鬚的細菌數量，黃軒於下文分享了5大清潔時的注意事項：

1. 每日徹底清洗：每天都要認真地清洗鬍子，避免塵埃和髒物污染鬍子和皮膚。洗完後，可以塗抹少量的滋潤劑，保持鬍子柔軟和光澤。

2. 使用小木梳：如果你的鬍子比較長，每天在清洗後可以用一把細齒小木梳將鬍子梳順，以免打結纏繞方便儲存更多的殘渣和細菌。

3. 定期修剪：定期修剪鬍子可以避免鬍子變得長而雜亂，同時也能減少細菌滋生的機會。使用乾淨的修剪器具，保持鬍子的整潔和有序。

4. 不要共用刮鬍刀：刮鬍刀可能帶有細菌，因此不要與他人共用。每次使用前，請確保刮鬍刀是乾淨的，或者考慮使用一次性刀片。

5. 注意飲食和生活習慣：保持健康的飲食和生活習慣有助於提高身體免疫力，減少細菌感染的風險。多喝水、多吃蔬果，避免吃太多垃圾食品，戒煙限酒等都是良好的習慣。

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責任編輯：羅嘉欣