【直資小學】引入IB教學理念小班小測小考　嶺小「小而精」培育學生

▲ 嶺小引入跨學科學習，不以最「大路」的中英數、地理或科學知識為主題，而是希望學生學懂甚麼是「感恩」。(有關機構提供相片)

早前幾位朋友不約而同跟我分享一張網絡照片，相中一個小學女生看似被罰企，但她身旁出現了一位老師，跪下來跟她拉著手說話，最後還給她一個擁抱。這個擁抱融化了不少家長的心，透過網絡流傳到我手上。細心一看相中校園背景，原來是來自一位熟悉校長朋友的學校：「這張相就是我影的囉！」她笑笑口告訴我。

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這間嶺南大學香港同學會小學（嶺小），是位於深水埗區的直資學校。校長吳曉靈空閒時候不愛坐在辦公室，反而喜歡在校園四處逛影影相，我有時取笑她是「被教育工作耽誤的攝影師」。這間學校我探訪過多次，每次都覺得校內充滿人情味，經常見到學生和這個四圍走的校長打成一片，這可能跟學校的小班教學模式有關：「我們學校每級只有兩班，老師一定認識所有學生，所以在關顧學生方面做得更好。」吳校長說。



再舉個例子，學校引入跨學科學習，但並不以最「大路」的中英數、地理或科學知識為主題，而是希望學生學懂甚麼是「感恩」。這個跨學科學習，為期一個學期，橫跨七個科組，反映學校的重視程度。學生透過畫感恩樹、閱讀繪本等活動去認識主題，吳校長說：「老師們如此落力，就是希望為學生建立一個更立體的價值觀和掌握多元學習的技巧。」



這份人情味也跟吳校長的經歷有關，她在嶺大中文系畢業，加入嶺小由副校長做起，直至去年鄭安娜校長退休，就由她接任校長一職，可說是跟嶺南一起成長，感情自然深厚。利用她加入嶺小前任教國際學校的經驗，她逐步引入國際文憑課程（IB）教學理念，希望「平民化」的直資學校，都能提供國際化課程，擴闊學生視野，這是她對嶺小的另一個心願。



吳校長自己都是三位子孩之母，能夠用母親視覺，了解香港教育制度下學生面對的壓力。因此學校堅持少測少考，改用日常默書、評估、口頭報告等方式，了解學生的學習進度：

如果小朋友每個周未都要為應付不同科目測驗作準備，基本上周末就不能參與家庭和其他活動了。

揀學校是不是和買樓一樣，呎數越大就是越好？嶺小校舍規模雖小，但只要把握到「小而精」的定位，進而發展成為學校特色，一樣可以幫助學生發光發熱。

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