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【屢傳緋聞】內地驚傳黃日華向關寶慧求婚　華哥心繫亡妻梁潔華揚言不再婚

娛樂 11:53 2023/10/17

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內地誤傳黃日華向關寶慧求婚成功！

近日內地瘋傳62歲的黃日華向「一代鬼后」關寶慧求婚成功，YouTube頻道搜尋「黃日華關寶慧」關鍵字即出現不少相關新聞影片，當中標題寫著「黃日華迎來第二春！求婚關寶慧成功？甜蜜牽手顯羞澀」，更指二人結伴生活不領證，更打算旅行結婚。

網民們均認為新聞不可信，認為是「假新聞」一則，過往如梁洛施跟王傑也曾誤傳婚訊，當中「被求婚」的關寶慧回覆媒體時笑稱「好緊張」，期待他們撰寫「大結局」出來。

【我要做業主】黃日華35年前家居曝光　華哥提攜後輩收留郭富城暫住

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【好丈夫】黃芷晴不信父親跟關寶慧緋聞　黃日華未忘情每月仍拜祭亡妻

關寶慧鍾情失婚四眼男

事實上黃日華跟關寶慧只屬朋友關係，兩年前，關寶慧跟一眾藝人朋友為黃日華慶祝60大壽，未幾兩人再一起出席飯聚，由於半個月見面兩次，加上合照又「黐得好埋」，因而傳出緋聞。

關寶慧早年接受《我老友係明星》訪問時提及擇偶條件，自認迷戀「四眼仔」，而且她接受不到姊弟戀，所以會考慮失婚人士，巧合地黃日華完全附合條件，令網民揣測二人會否有發展空間。

黃日華依然很掛念愛妻！（影片截圖）

【重過新生】黃日華走出喪妻陰霾內地商演再扮「郭靖」 重現招牌拉弓動作

深情華哥終生不再娶

黃日華可說是圈中的絕世好老公，她跟梁潔華因拍劇而撻著，拍拖6年後於1988結婚，婚後兩年誕下女兒梁芷晴。可惜於2013年，梁潔華患上白血病（血癌），接受多次化療以及骨髓移植手術，及至2020年5月底，終因器官衰竭病逝，終年59歲。

黃日華曾表示痛失愛妻後，人生失去目標和寄托，他坦言曾一度想不開，困於廁所裡每日抽一包煙「等死」。

後來他想起對妻子許下的承諾，要好好照顧女兒與外母，最後更戒掉多年來的吸煙惡習，重新振作，深情的華哥更表示終生不會再婚，而女兒黃芷晴也說父親至今依然很掛念媽咪！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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