【幼稚園概覽】本年網上版出爐　揭上學年有幼園雜費達7千元

▲ 幼稚園概覽網上版已經出爐。（資料圖片）

教育局今日（17日）發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年》網上版，提供全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，提升學校的透明度，讓家長為子女選校時能掌握更多資訊。TOPick記者發現，上學年至少十多間幼園雜費索價逾5千元以上，當中不乏地區基層幼稚園，細項之中，茶點費每年高達3千多元。

茶點費達每年3千多元

TOPick記者翻查概覽，去年度多間幼園雜費仍索價逾5千元。以沙田圍真理浸信會榮光幼兒園的雜費為例，最新披露上學年雜費高達7,847元，茶點費每年3,780元、課本及作業練習費索價共逾3千多元。

而屯門雅麗斯英文幼稚園雜費也高達7,292元，其中茶點和課本最低收費也由2千多元起，茶點高達2,508元、課本最貴2,349元。深水埗又一村學校的雜費達6,115元，茶點費2,300元、練習及作業索價2千多元。

至於有9間分校的啟思幼稚園，雜費仍維持於同業較高水平，各項目收費差異亦很大。以杏花邨分校為例，上學年雜費由1,000至7,405元不等；翻查細項，茶點費由200至2000元不等、課本就由40至4,000元不等。至於藍田匯景花園分校，上學年雜費高達6,204元，課本均一收費3,319元，茶點費由200至2000元不等。

另外，概覽顯示全港幼稚園數目按年再減約20間，跌幅約2%。教育局發言人表示，概覽涵蓋全港約1,010所幼稚園的資料，包括在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2023/24學年的核准學費。如幼稚園已參加計劃，概覽會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費的詳情。



概覽同時載列各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、售賣主要教育用品參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。概覽亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。

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概覽同時設有iOS和Android流動應用程式版本，以供下載。

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記者：吳卓峰