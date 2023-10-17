【幼稚園概覽】本年網上版出爐 涵蓋全港逾千所幼稚園資料
教育局今日（17日）發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年》網上版，提供全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，提升學校的透明度，讓家長為子女選校時能掌握更多資訊。概覽同時設有iOS和Android流動應用程式版本，以供下載。
教育局發言人表示，概覽涵蓋全港約1,010所幼稚園的資料，包括在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2023/24學年的核准學費。如幼稚園已參加計劃，概覽會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費的詳情。
概覽同時載列各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、售賣主要教育用品參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。概覽亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。
發言人續說，所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素。概覽會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。
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責任編輯：吳卓峰