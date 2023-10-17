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【都市病】頭痛到「標眼水」伴隨作悶作嘔怕光怕聲 醫生：叢集性頭痛嚴重影響情緒

醫生診症室 11:33 2023/10/17

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叢集性頭痛的特點是頭痛會在短時間內密集出現。

上一回講一般良性的壓力頭痛，對身體通常無大礙，但有些頭痛並非惡性，卻也對患者造成極大困擾，就是叢集性頭痛（Cluster Headache），以及偏頭痛，兩者發作的表現不盡相同，也有相似的地方，尤其是它們都是不正常神經反射所產生的頭痛。

先講叢集性頭痛。這種頭痛主要集中在額頭和眼睛位置，發作時可令人頭痛難當，甚至痛到「標眼水」，有時更會有作悶作嘔的情況，並如偏頭痛般有怕光、怕聲及需要休息的表現。叢集性頭痛的特點是頭痛會在短時間內密集出現，譬如是一兩個月幾乎日日都發作，然後便會消失好一段時間，故此被冠以「叢集性」的名稱，而病人其他方面通常也完全正常。

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至於另一種常見造成困擾的是偏頭痛。顧名思義，偏頭痛多見於一邊頭部，但發作位置可以時左時右，並且會有畏光、畏聲、噁心嘔吐，及可能有手腳麻痺無力甚至暈倒等情況。臨床上，偏頭痛可以分為兩大類型：第一類是典型偏頭痛，病人在發作前會有眼花、閃光等預兆症狀，然後就出現頭痛及連串症狀；第二類是最為常見的普通偏頭痛，發作前沒有預兆，其他症狀則與典型頭痛大致一樣。

無論是叢集性頭痛還是偏頭痛，都是一些可以造成頗大困擾的痛症。縱使它們不構成健康或性命威脅，但就可以嚴重損害情緒，以及影響工作和生活。醫生處理這些頭痛病患時，首先要做詳細檢查，而病人最好可以做一次磁力共振腦掃描，幫助排除腦部有腫瘤或血管等問題，有助更準確診斷。

當病人確診後，醫生可以按情況處方藥物幫助紓緩頭痛，常用藥物包括普通止痛、針對性的特效止痛藥，以及預防性止痛藥等等。

因為偏頭痛更為常見，所以多講一些相關的治療。鑑於有研究指偏頭痛發作與降鈣素基因相關肽水平有關，近年有相關的針劑及口服藥物面世，前者主要用於預防性治療，後者則可於發作時服用，幫助紓緩頭痛及減少發作。

不同的藥物有不同的效果，也有不同的副作用，病人適合使用哪一類藥物，最好還是交由醫生作專業判斷和建議。

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撰文 : 熊偉民醫生

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