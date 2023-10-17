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【職場文化】公司總有「叫餸失控症候群」女同事 口講減肥卻搶點心紙狂剔

休閒消費 11:42 2023/10/17

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「我老婆嘅『叫餸失控症』愈嚟愈厲害，搞到我依家都唔敢約人飲茶。」好事之徒在損友群組中，大膽批評好事之妻。「兩個人去飲茶，佢叫五人分量，仲誓神劈願，好有信心一定食得晒。結果當然係食唔晒，唔想浪費，就打包返屋企，我足足要食咗三日三夜，先至食完啲打包嘅點心！」「我老婆都係咁！」損友甲附和。「我公司嘅女同事亦都有同樣嘅癖好。」損友乙回覆。

「叫餸失控症候群」，大概是我在二千年左右發現的一個「症候群」。當年做傳媒高層，每次約公司同事一起午飯，只要是飲茶，只要有點心紙，只要被公司女同事話事，那就不得了，點心紙上，每一格都幾乎有一個剔，有時甚至double分量。

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但最奇妙兼令我大開眼界的地方，是一班女同事，平時不停在投訴自己太肥、過重，要瘦身、要運動、要吃得健康，但每一次飲茶叫點心時，她們都搶住在點心紙上狂剔，叫得特別多，但卻都能把點心在短短一小時的午餐時間內，全部消滅，從不浪費，也甚少打包。

當時我冷眼旁觀，跟她們開玩笑：「你哋得咗個『叫餸失控症』，但係唔知屬於邊一科，唔識搵邊位大醫生同你哋把脈聽診。」有趣的是，她們從不否認叫餸失控，而且理直氣壯地回我一句：「總之我哋食得晒啦！」她們又果然講得出、做得到，我除了不停提醒：「唔好叫咁多點心」、「唔好失控」之外，也實在莫奈何！

撰文 : 鄭丹瑞

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