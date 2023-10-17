【食用安全】港女外賣漢堡見生肉嬲爆投訴　食安拆解漢堡扒要幾成熟

▲ 有港女近日與家人叫快餐店外賣，不料開餐後竟發現其中一個漢堡包內的漢堡扒並未煮熟。

漢堡肉處理不當可致嚴重後果。有港女近日與家人叫快餐店外賣，不料開餐之後卻發現漢堡扒並未煮熟，憤而決定投訴及上報食環。事件曝光後，意外引起網民兩極反應，有人認為牛肉不必煮至全熟，但食安中心就曾指出，食用未經煮熟的漢堡牛肉，一旦感染致病性大腸桿菌可以致命。

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事主周日（15日）於Facebook群組發文，表示自己於周六（14日）晚上叫快餐店外賣，結果開餐後家人吃其中一個漢堡包時「覺得怪怪地」，一看赫然發現漢堡扒裡面呈現紅色，明顯為生肉。她指自己已向外賣平台反映事件，並已通知食環署，不過因為正值周末，估計相關部門要下個星期才能跟進，最後呼籲市民吃東西前務必看清楚，以保平安。

▲ 事主指家人吃其中一個漢堡時「覺得怪怪地」，結果發現裡面的漢堡扒並未煮熟。（Facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

帖文發布後意外引起網民爭論，有人認為事主小題大作，「牛肉生生地仲好食，你話豬肉生就話啫」、「五成漢堡最正」、「紅肉不嬲可以半生熟咁食」，有人就反駁指「整咗漢堡就另外一回事」。

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食未熟漢堡感染大腸桿菌可致命

到底漢堡扒應該要幾成熟才算過關？根據食安中心資料，無論肉的品質、來源及價格如何，漢堡肉餅都應煮至全熟。當肉類絞碎製成漢堡肉餅時，生肉表面的有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，會散布至整塊肉餅。除非將漢堡肉餅徹底煮熟，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。因此，碎牛肉應煮至內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈。

食安中心表示，牛的腸道是致病性大腸桿菌的主要來源。其中一種O157:H7血清型大腸桿菌可引致急性10歲以下，當中4名兒童死亡，部分患者腎臟永久受損。

此外，食安中心又指出所有未經煮熟的肉類，包括牛扒在內，都可能帶有細菌，有些細菌甚至可能具有抗菌素耐藥性，會減低抗生素的藥效，導致感染情況更為複雜，難以治療。消費者宜食用徹底煮熟的牛扒（即煮至內部溫度達攝氏75度），幼童、長者、孕婦及免疫力弱人士尤須注意。 不少西式餐廳都會容讓消費者選擇牛扒的生熟程度，不過牛扒如非煮至全熟，須符合一些先決條件，例如供半生吃的牛扒必須是原塊牛肉，不經注入液體、捶打軟化或再造，並且按照嚴格的衞生守則加以貯存和處理。根據英國食物標準局、美國農業部、澳洲新南威爾斯食品局及加拿大衞生部的標準，原塊牛肉或牛扒的最低烹煮要求為煮至內部溫度達攝氏63度，並放置３分鐘。

以下是食安中心給消費者的建議：

無論在家或外出用膳，漢堡肉及其他碎肉產品應徹底煮熟至內外均呈褐色且肉汁清澈。

如果上菜時漢堡肉未有煮熟，應要求食肆將之徹底煮熟，確保安全才食用。

消費者不宜食用未經煮熟的牛扒，高危人士尤須注意。

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責任編輯：羅嘉欣