【好人好事】小朋友半夜狂咳遇商場大停電　港媽無法提款買咳藥水獲便利店好心哥哥神救援

▲ 小朋友半夜狂咳遇商場大停電，港媽無法提款買咳藥水，獲便利店好心哥哥神救援。

小朋友生病，作為父母一定最擔心！有家住大埔的港媽便於網上分享了一則好人好事，指早前家中小朋友生病狂咳，由於當時已是深宵時分，她於是只好落樓到附近商場24小時營業的便利店買咳藥水，豈料卻發現「商場大停電 」，便利店無法電子支付，最終店員一無私舉動，才令她成功買到咳藥水。

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港媽於Facebook群組「大埔 · 富亨」發文指因商場大停電 ，樓下商場的便利店當時只可以現金交易，由於身上無錢，「櫃員機都無電㩒唔到錢」，她指自己本來已打定輸數，「原本諗住放棄 焗住行過大元邨」，但卻突然被「兩個哥哥仔叫停」。

十萬個感激富亨OK...

原來店員得悉其情況後，竟決定自掏腰包，先幫她墊款令她成功買到咳藥水，「叫我聽日落去俾返佢」，「仲話如果而家睇急症次緊急都起碼要等2個鐘」，對方無私的行為，令她大受感動。港媽文末交代自己亦不敢賒帳過久，因此「最後問哥哥仔攞咗支付寶返上樓餵完藥即刻轉返比哥哥仔 」。

▲ 港媽在便利店職員幫助下，成功買到咳藥水。（圖片來源：Facebook群組「大埔 · 富亨」）

事件曝光後，不少網民留言大讚店員有人情味，「哇！真係好有愛」、「呢間職員一向服務態度好」...而港媽亦留言回應指：

令人感到世界好有愛！而家已經買少見少。

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責任編輯：羅嘉欣