【整容背後】日本哨牙妹砸2千萬整容變女神　背後藏心酸原因媽媽1句話成人生陰影

▲ 日本哨牙妹砸2千萬整容變女神，背後藏心酸原因，媽媽1句話成人生陰影。

日本網紅平瀬愛里（平瀬あいり）曾因整容前後的驚人對比照而爆紅，當時她花費超過1,000萬日圓（約52萬港幣）整容，而近日她也拍片指，目前整容開銷已達2,000萬日圓（約105萬港幣），同時她還在影片中吐露整容背後的心酸原因，讓一眾網民感到心疼。

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日前，平瀬愛里在YouTube上發布一條以「把我的過去全部都說出來」為題的影片，在影片中首談過去，道出自己悲傷的家庭背景。愛里表示，父親不僅女性關係複雜，還欠債約1,000萬日圓，在她3歲那年，父母便分居了。

她又指，自己與母親的關係並不融洽。與父親分開後，母親疑似走不出感情失敗的傷痛，當時年僅4、5歲的愛里被迫淪為出氣包，不但多次遭到母親毆打，還屢被情緒勒索。

母親認為，看見女兒的臉就會想起她的父親，還多次對她惡言相向，甚至說出「我真的做錯了，要是當初沒生下你就好了」這樣的話，愛里表示，這也是她討厭自己的臉的原因之一。

由於外貌不出眾，愛里自學生時代就飽受欺負，就連網友都批評她長相醜陋，從而讓她越發討厭自己的臉，也因此下定決心整容。

能改變我生活的唯一方法，就是改變我的臉。

她從16歲開始省吃儉用、工作存錢，在25歲時已經花了1,000萬日圓整容，同時她也在社交媒體上分享自己整容前後的對比照，驚人的變化讓網友們大為震驚。早前，愛里也更新自己「改頭換面」的開銷總額，除了整容花費外，還有研究化妝、服裝、髮型、皮膚與體態等消費，不到一年時間，就已累計花費2,000萬日圓。

點擊下圖看平瀬愛里整容前後對比：

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透過自己的努力逆襲，愛里也透露心聲，最初因為不想再當醜女、想要一個活著也不那麼痛苦的臉孔，從而鼓起勇氣走上整形之路，改變自己人生，而她亦以自身的經驗鼓勵其他人，

別太過在意周遭人的看法，要更珍惜自己才行。

影片曝光後，許多網民都為愛里的故事感到心痛，「我甚至無法想象，從小就受到母親和周圍人如此嚴厲的對待是多麼痛苦和難以忍受」，並大讚她「為了克服痛苦的過去，這樣的努力很值得尊敬」、「沒想到有這麼辛苦的過去，努力後的模樣真的太棒了」。

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責任編輯：羅嘉欣