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【旅遊日本】限定多啦A夢主題燈飾展　巨型彩虹纜車+動感音樂燈光騷【內附連結】

休閒消費 16:11 2023/10/17

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（相模湖森林遊樂園官網圖片）

召喚多啦A夢粉絲！身為關東三大燈飾展之一，位於神奈川縣的相模湖森林遊樂園，今年聯乘多啦A夢舉辦主題音樂燈飾展，由11月日至明年5月12日開放，為期半年。場內設有多個巨型燈飾打卡位。除了拍照，旅客更可觀賞動感音樂燈光Show，享受視聽覺雙重震撼！

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「多啦A夢：大雄之地球交響樂」電影將於明年上映，今次的燈飾展將設有電影主題區域。一到門口，已看到大型彩色燈飾牆，多啦A夢、大雄、靜香、胖虎和小夫換上西裝、擔任樂手，十分可愛！

其中最吸引的，莫過於全長250米的彩虹纜車和巨型多啦A夢立體彩燈！大家可坐在纜車上欣賞地面的彩虹五線譜步道，期間更會經過多啦A夢、大雄及其他發光音符圖案。而園區亦會還原電影場景，例如橋、河川等，抬頭一看，更有戴著竹蜻蜓的多啦A夢的空中氣球，彷彿在引路，準備帶你去玩！

除了有得睇、有得影，當然少不了期間限定Menu和周邊商品！餐點和商品將以電影的交響樂手造型為主題，詳情尚待官方公布。

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日期：11月3日至2024年5月12日 
時間：4pm至9pm（最後入場時間為8:30pm)
地址：神奈川県相模原市緑区若柳1634 （相模湖度假村遊樂森林）
入場費：成人2,000日圓（約$104）、兒童／長者1,300日圓（約$68）、寵物1,300日圓（約$68）
*16:00前免費入場
網址 : www.sagamiko-resort.jp

記者：Panda

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