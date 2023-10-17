【流行都市】安德尊瘋狂發問令李家鼎扯火　大王句句有骨：佢話乜就乜

▲ 大王「激嬲」鼎爺？

「鼎爺」李家鼎加入《流行都市》主持全新環節「鼎爺家常菜」不久，就與「大王」安德尊火花四起，十分有「睇頭」！

事緣大王不停在鼎爺身旁發問，令鼎爺「火起」呼喝對方：「我未出聲，唔好問嘢住！」

大王與拍檔謝芷倫一同接受娛樂新聞台訪問時，就對事件作出回應！

【流行都市】安德尊擁宋芝齡入懷慶生 錄影廠秒變婚禮眾人高呼：咀佢【有片】

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大王：佢話乜就乜

大王大方回應事件，他先指：「火呀緊係火啦，火熱呀嗎大家都，火爐又夠火，同埋佢煮嘢又夠熱。」

謝芷倫就指大家「煮得好開心」，皆因鼎爺大駕光臨《流行都市》。

大王被指不停發問、說話太大聲，他稱：「一樣會咁大聲，佢都咁大聲啦，我不嬲都咁大聲，鼎爺係我哋嘅前輩，佢有咩我就跟佢做，佢話乜就乜，呢個好平常囉，鼎爺叫你攞豉油，你攞唔攞？」

他續說：「同鼎爺相識幾十年，我哋就係咁溝通架啦，可能少見我哋電視上一齊，因為佢做另一個世界，或者拍劇，我哋好少碰面，難得佢大駕光臨，唔學下嘢呀啱唔啱呀？」

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大王曾與李錦聯互窒

提起大王的好拍檔，又怎少得李錦聯，二人自2009年起屢次於節目中同安德尊起言語衝突，更傳二人在2011年發生肢體衝突！

在2016年，二人合作主持節目《區區開伙》，愈「嘈」就愈引起關注。二人在2021年播出的《煮場爭霸》中，「合體」任嘉賓，依然繼續鬥嘴！

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