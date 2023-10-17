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【頸椎病】男大生每日溫書15小時頸椎酸痛　一覺醒來無法動彈送院揭急性癱瘓

醫生診症室 12:08 2023/10/17

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男大生每日溫書15小時頸椎酸痛，一覺醒來無法動彈送院揭急性癱瘓。（iStock圖片）

長期姿勢不良，頸椎病隨時找上門。內地一名22歲男子，每日埋頭溫書15小時，出現手痹、頸椎酸痛的症狀，可惜最初不以為意，後來某天早上醒來，發現無法抬手，身體動彈不得，送院證實急性癱瘓。

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根據內地《杭州網》報道，浙江省中醫院副院長、脊柱疾病專家錢宇教授表示，隨著現代人生活習慣的改變，以不正確的姿勢影響，頸椎病發病率不斷提升，並有年輕化趨勢，臨床上甚至有患者在17、18歲便出現頸椎問題。

錢宇分享案例指，一名22歲男大學生小磊去年底準備報考研究生，每日只睡4至5小時，除了吃飯、睡覺的時間，一天有15小時以上都埋頭坐在書桌前溫習。

直到考試前約1個月，小磊感到頸部明顯酸痛，手臂發麻，但當時他不以為意，忍著痛楚繼續溫習。一個星期後，小磊早上起床時，發現無法抬起手，整個人動彈不得，就像癱瘓了，於是立即請室友幫忙報警召救護車。

小磊被送到急症室，經過X光、電腦掃描等一系列檢查後，發現其頸椎4至6節段發生病變，脊髓神經被嚴重壓迫，導致急性癱瘓，須立即進行手術減壓。

然而，由於耽誤治療，脊髓神經受壓時間太長，已造成不可逆的神經損傷，很難在短期內恢復到原來的狀態。

錢宇又表示：

頸椎酸痛、手臂發麻，其實是身體發出的求救信號。如果小磊當時能夠及時到醫院就診，那現在的結果就完全不一樣了。

出院後，小磊進行手部功能的康復鍛煉，希望恢復到原來的狀態，現時手握力有進步的跡象。

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責任編輯：羅嘉欣

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