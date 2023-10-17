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【渣馬2024】adidas邀星級導師免費教備戰渣馬　黃啟樂等長跑好手分享要訣【內附連結】

休閒消費 16:06 2023/10/17

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，凡於adidas的官方網站或指定adidas商店購買一對正價adizero鞋款，即可登入網址免費報名參加adidas跑步訓練班一堂。

體壇盛事渣打馬拉松於明年1月24日舉行，對於不經常練跑，但又準備當日參賽的人來說，練跑時間只有3個月左右，其實並不足夠，想找一位好教練教路？例如上屆渣馬冠軍黃啟樂、又或是羅映潮、魏賡、李卓謙或尹詩慧等本地著名長跑好手，大家就不要錯過adidas舉辦的免費Runners Hong Kong渣馬備戰課程，當然首要的條件是要買一對品牌的跑鞋啦﹗

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這一次adidas舉辦的Runners Hong Kong全方位訓練班，當然是為大家準備迎戰渣馬的人士而推出，希望大家以最佳狀態來參加比賽。

adidas Runners渣馬備戰課程主題包括10公里、半馬及全馬的個人賽前訓練規劃工作坊、路線分析和經驗分享、運動場跑步訓練、拉筋舒展、營養補給等⋯⋯ 課堂導師是不我了，當中全是本地的星級跑手，包括有2023年渣馬冠軍黃啟樂、2018年渣馬冠軍魏賡和羅映潮等眾多專業跑手指導。

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訓練班由10月20日至11月26日，地點除了afidas旗艦店4樓的運動室開班外，亦有走到去大埔運動場和跑馬地遊樂場等，費用全免，大家只要由即日起至10月27日，已成功報名渣打香港馬拉松2024的參賽者，凡於adidas的官方網站或指定adidas商店購買一對正價adizero鞋款，即可登入網址免費報名參加adidas跑步訓練班一堂。

報名網址：http://url-s.net/cft0bmO

記者：何偉雄

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