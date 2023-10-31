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求子辛酸︱34歲KOL媽媽備孕3年終如願　分享求診公院不孕科經歷盼助同路人

新手爸媽 18:31 2023/10/31

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34歲網紅媽媽分享求診廣華醫院不孕科經歷盼助同路人。

孩子是上天賜予父母的禮物，每一個生命都是珍貴。34歲的本港KOL媽媽Sherman婚後三年，嘗試過各種方法仍未成功懷孕，夫婦二人心灰已冷下，輾轉到公立醫院不孕科求醫，希望透過宮內人工授精（IUI）或試管嬰兒（IVF）方法懷孕，豈料在求診期間突然得到上天眷顧自然成孕。他們寄語正備懷孕的人士，必須保持心情輕鬆愉快，「沉重的壓力是阻礙受孕的原因之一」，Sherman並將今次不孕科求診經歷公開，希望能夠幫到想懷孕的婦女。

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IUI是指將已處理的精液樣本，直接放入子宮腔内，以增加精子濃度及縮短精子游到卵子的距離，希望增加懷孕的機會；IVF則是從卵巢取出卵子後，於實驗室內與精子進行受精，培養成胚胎後再放入子宮腔內。醫生會根據不育夫婦的情況，安排合適的輔助生育治療。

一般有不明原因的生育問題、女士患有輕微子宮內膜異位症、男士精子數量、活躍度下降等情況，醫生會建議進行IUI；而曾嘗試IUI後仍未能成孕、女士的子宮內膜異位症較嚴重、雙側輸卵管阻塞或已切除、男士精子質素欠佳等情況，則會被建議嘗試IVF的方法。

在Youtube、Facebook、Instagram開設「珊B要考牌」頻道及專頁的網紅媽媽李文珊（Sherman）2018年結婚，當時只有29歲的她，跟丈夫早已有共識，婚後立即展開「造人」大計，惟經過三年努力仍未有好消息，

2021年開始著急，我又未踏入高齡，心想為什麼他人容易懷孕，但偏偏我們很難，於是在網上尋找解決辦法。

現時本港的公立醫院和私家醫院均設有輔助生育科，為有生育問題的夫婦服務，「如果再未能自然懷孕，就要做IUI或IVF，每次可能是六位數字的費用，萬一失敗又要再試，擔心加重經濟負擔」，她表示，除了金錢壓力，心理情緒都讓她非常困擾，「每月知道經期準時報到，心都會一沉，因為又未能成功懷孕」。

文珊公開求診經歷希望幫到想求子的夫婦。湛斯雅攝

廣華醫院周振基博士孕育科研中心求診

為找出不孕原因及考慮經濟問題後，Sherman夫婦在私家診所接受檢查和符合有關條件後，就被轉介到公立的廣華醫院周振基博士孕育科研中心，排期做進一步檢查。「最初以為要等兩、三年，最後排期7個月就可以見醫生」，她說，見醫生前丈夫需要提交精液作化驗，檢查當天醫生建議她，接受子宮輸卵管造影檢查（HSG）。

HSG是診斷不孕成因的方法之一，醫生會使用顯影劑注入子宮腔內，檢查宮腔形態及輸卵管是否暢通。

醫生話檢查數周有報告，之後很快就可以接受IUI或IVF，當時心情立刻放鬆，亦沒有再擔心怎樣才能懷孕，所以最喜出望外的事突然發生了！

她興奮地表示，在聽取報告前一星期左右發現自然懷孕，「真係開心到非筆墨可形容」。

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Sherman憶述，第一次接受超聲波產檢時聽到胎兒心跳，「嘩，真係有（心跳）架？聲音好像火車走過，心情非常激動」。她說，輸卵管報告是正常的，「新英格蘭醫學雜誌研究曾指，做HSG時的顯影劑有疏通輸卵管作用，可能增加了懷孕的機會」。

文珊照超聲波時見到BB，心情非筆墨可以形容。IG圖片

經過3年的不斷努力和失敗，夫婦二人終如願以償成功懷有小孩，回想一切都得來不易，現時女兒已6個月大。她建議，打算備孕的夫婦首先要保持心情舒暢，雙方均要有Me time讓自己有走出壓力的出口，

不要為了懷孕給自己過分的壓力，良好的心理質素很重要。

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記者：李盛芝、陳麗薇

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