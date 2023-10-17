【惡劣天氣】岑智明重申鐵路運作不宜硬性與9號風球掛鈎　倡港鐵參考國內外措施

▲ 天文台前台長岑智明。（資料圖片）

「小犬」襲港時天文台一度懸掛「9號波」後，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，引致大批市民滯留車站。天文台前台長岑智明再於報章撰文表示，鐵路運作不宜硬性與9號風球掛鈎，建議港鐵可參考其他交通營運機構，例如在風速低於30m/s時限速運行等做法。

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岑智明解釋，小犬襲港當日，大嶼山、新界及九龍陸上近地面的最大風速在20m/s以下，而港鐵應該有不少的安全餘量來運作大部分露天路段。反之，於2017年8月27日在強烈熱帶風暴「帕卡」影響下，及8號風球生效時，新界曾錄得超過30m/s的風速，他質疑在這情況下繼續運作露天路段是否安全，認為鐵路運作不宜硬性與9號風球掛鈎。

岑智明稱，港鐵硬性規定露天路段運作與9號風球掛鈎，是因大風引致塌樹或影響鐵路架空電纜。但他指出，塌樹也可以在強風及烈風情况下發生，即相當於3號及8號風球的風力，重申問題不可能簡單地與風球掛鈎就能夠解決。

環顧世界各地的鐵路服務，岑智明指不難發現不少營運機構，包括中國高鐵、日本新幹線及法國TGV等都採用鐵路沿線的實時風速數據，以及基於這些數據的大風預警系統來做營運決策。

岑智明建議，港鐵或者可以參考國內《高速鐵路安全防護管理辦法》相關措施，以降低風險。他亦留意到，香港科技大學曾在多年前為機場快線設計和建立一套風速監測及警告系統，於鐵路沿線安裝了多個風速計，並且能自動發出大風警告，支援運作決策。他認為港鐵可以參考其他交通營運機構的做法，在有需要時徵詢專業氣象意見，保障鐵路運作安全。

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責任編緝：黃穎津