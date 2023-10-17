【童年回憶】80年代TVB童星近況曝光　「招積仔」徐國強親回應：話咁快就幾十年

在80年代TVB劇集內，最令人印象深刻童星當然有曾在商台任節目監製、現時已移居台灣的馮志豐，他幾乎包辦所有劇集男主角的童年角色。

不過除馮志豐外，其實當年還有不少經常出現於翡翠劇場的童星，比如眼大大專門演百厭牙擦仔的童星徐國強。

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徐國強親回應

近日在facebook專頁「90年代回憶 」內，就有網民上載徐國強當年做童星演劇集的截圖，以及在得到對方同意下，上載徐國強的近照，寫道：

一個已被人遺忘的小演員Keung Chui，在TVB劇集、歡樂今宵和教育電視都曾有不少演出，通常扮演招積仔或牙擦仔角色，沙沙的聲線亦令人對他印象難忘。 現在的他職業是巴士司機，家庭幸福美滿，兒女出人頭地，在此多謝他帶給我們很多兒時回憶，並祝他往後日子一切安好，健康快樂。

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從近照所見，徐國強多了白髮外，從臉型輪廓也可認出他是當年小演員。而徐國強也在發文下親自留言，寫道：

各位,早晨,我就係相中人,我以前細個屋企窮兄弟姊妹多,所以去做臨記,後來拍吓拍吓拍到十幾歲,讀書唔成,我都做過好多工,我唔覺我自己係童星,只不過係一份兼職啫.話咁快就幾十年啦.

而不少網民亦紛紛留言回覆指徐國強是童年睇電視回憶，並多謝他以前的演出，同時祝福他身體健康。

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