資深女星何家慧驚傳病逝　導演高志森證實噩耗：人生無常珍惜當下

▲ 資深女星何家慧（左）驚傳病逝。

資深女星何家慧驚傳病逝，曾與她合作的導演高志森證實噩耗，透露何家慧於本月8日逝世，而外界傳她因罹患肝病離世。

高志森在個人facebook上載多張與何家慧的合照，並寫道：

何家慧走了。

48年前（1976）～她是前TVB藝人，當年一起拍攝電視劇《黃飛鴻》，她飾演女徒弟，我還是一名中學生，放學上廣播道做場記；2019年，她是戲曲音樂劇《一代天嬌》加拿大巡演溫哥華站的節目主辦者，是她把我導演的《一代天嬌》帶到溫哥華。

2023年10月8日早上9:46她安祥離世。9月中她邀請我為加拿大肝臟基金會聯同溫哥華影視人協會拍呼籲片，是我們最後的對話。

人生無常，個人都會走，大家珍惜當下。

日本著名歌手谷村新司病逝世終年74歲 張學友張國榮梅艷芳曾翻唱其作品

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

第二期藝訓班畢業

何家慧於1951年1生，在1973年畢業於第二期無綫電視藝員訓練班，同期同學有伍衛國、盧宛茵、吳浣儀、蘇恩磁等。在1970年代中後期，她於劇集及《歡樂今宵》中演出，到1978年加入樂壇推出個人大碟《小白船》。

在1988年，她曾以部頭形式簽約亞洲電視演出電視劇，之退出娛樂圈並移民到加拿大溫哥華，在當地華僑之聲主持《慧言輕音》節目。

最新影片推介：蘇韻姿專訪