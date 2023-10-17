【潮流推介】山系女生穿搭攻略 嚴選美觀與實用兼備行山鞋

▲ 山系女生要有乜裝備？

近日秋意濃郁，陣陣秋風迎面送爽，這種天氣最適合登山。行山是很好的運動，沿途又可以欣賞到大自然美景，近年亦的確多了年輕人行山，並喜歡在不同景點打卡。

雖然行山好處多，但有很多需要注意的地方，出發前一定要做足準備，安全至上。

行山裝備清單：

1. 背囊（最輕的物品放下面，較重的放中間，最重的放上面） 2. 登山鞋 3. 合適衣物，包括防曬、速乾、透氣的上衣和長褲，防風衣及後備衣物，還有襪子。 4. 毛巾 5. 帽、太陽眼鏡、雨傘、手套 6. 行山杖 7. 地圖及指南針 8. 照明工具 9. 哨子 10.食糧及緊急食糧 、水樽及水 11.個人藥品及急救用品 12.防曬及防蚊用品 13.電話及充電器 14.手錶 15.港遠足路徑天氣服務

準備好需要的物品後，就可以相約友人一起登山了，山系服裝方面，亦可以參考以下幾位藝人，首先是擁有健身教練牌的陳婉衡（Alycia），她熱愛運動，經常在社交網站上載行山照片，見她其中一個行山Look不僅實用，而且美觀，充滿活力。

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當日Alycia穿上白色拉鏈上衣和貼身長褲，腰間再繫上一件藍衣風衣作準備，而且戴上手套和手拿行山杖，再頭戴太陽帽，造型一絲不苟，由於Alycia是長髮的關係，為了方便活動，她紮上孖辮，既好看又方便行動！

另一位熱愛行山的女星就是「短髮女神」蘇皓兒（Chloe），她的行山Look同樣實用，年輕女生不妨參考，她曾穿上紫色風衣配黑色瑜伽褲，頭戴黑色cap帽，腳踏同樣是紫色系的行山鞋，整體造型簡潔，但又突顯Chloe一雙長腿。

最後是鄧洢玲（Elaine ），雖然Elaine不是運動型女生，但她曾穿上一身The North Face的行山裝扮，並紮上孖辮，顯得年輕有活力，跟平日女性化的好截然不同。

最新影片推介：

看完女星們的山系裝扮，大家是否很想起行去登山呢？現在就推薦五款行山鞋給大家，行山鞋最重要是防滑防水，避免失足跌倒的意外發生。

1.HOKA Speedgoat 5女裝登山鞋

價錢：HK$1,399

HOKA One One是法國越野跑鞋品牌，而HOKA Speedgoat系列具有出色的抓地與緩震平衡，對於長距離越野跑或是假日輕鬆行山都十分適合！

2.Keen NXIS EVO WATERPROOF登山鞋

價錢：HK$1,390

這款行山鞋採用全新KEEN 195中底，提供超輕巧穿感，注入了透氣、高抓地力及承托力，為跟腱帶來舒適感，帶來猶如跑步鞋的輕便感覺。

3.The North Face W OXEYE TECH

價錢：HK$1,090

The North Face深受很多熱愛戶外運動人士的歡迎，這款行山鞋透氣鞋面提供耐用的TPU覆蓋保護和防撕裂外殼，鞋底是高回彈EVA中底，提供柔軟、緩衝的舒適感。

4. SCOTT W' KINABALU 2 女裝越野跑行山鞋

價錢：HK$1,350

Scott是瑞士的戶外運動用品品牌，本來主要售賣滑雪用品和登山車，後來在2006年推出新系列的功能跑鞋，打進登山跑鞋市場。行山鞋主要特徵是最通用的越野外底，反應靈敏且重量輕的泡沫，搖桿形狀，提高跑步效率，還有舒適透氣的鞋面網眼。

5.New Balance Fresh Foam X Hierro v7

價錢：HK$1,099

在鞋履設計上，需要就凹凸不平的地形、路上的沙石和泥土的濕度而作出調整，Fresh Foam X Hierro絕對是最合適選擇。這雙Fresh Foam X Hierro v7採用了抓地力極佳的Vibram®外底，展現非凡的耐用度及抓地力，配合Fresh Foam X緩震技術，令鞋面既透氣又輕盈。

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責任編輯：Kiwi Lee