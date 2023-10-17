【親民影帝】發哥平民食店「搭枱」沒巨星架子　網民讚周潤發：把自己當作普通路人

▲ 發哥現身平民食店！

68歲的影帝周潤發早前出席韓國釜山國際電影節開幕，獲頒「亞洲電影人獎」的發哥甫出場即獲大批粉絲舉機拍照，發哥全程笑容滿面兼大派心心，跟全場5千人自拍，表現親民。

鏡頭後的周潤發同樣親民，日前有網民於於深水埗發現發哥的蹤影，當中一舉動展示影帝零架子！

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喜愛光顧平民食店

有網民於抖音分享一短片，當中留言道：「深水埗街頭偶遇周潤發，他真人好熱情。」只見發哥以全黑打扮示人，身旁有一名穿背心的男友人，兩人看完跑完步來醫肚。

雖然影帝駕臨食店，不過食客們表現尚算冷靜，只有少許人跟發哥打招呼，其後發哥跟友人挑選一個角落位置坐低，從片段所見，該餐桌仍然有兩位食客在用餐，不過發哥二話不說便坐低，看得出他不介意跟其他人「搭枱」，臨離開前，發哥跟網民自拍。

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某網民大讚發哥：「活到一種境界，看淡名利，把自己當一個普通路人，一般明星真做不到這樣子」。

同時，亦有人覺得大明星也有自己的生活，沒需大驚小怪：「其實這不是很正常嗎，你可以崇拜和喜歡，但是不要打擾別人生活，最重要的是脫掉光環大家都是普通人」、「在香港看見藝人是很正常的事情，他們也很接地氣的大排檔吃飯都是常有的事，本身鏡頭背後的明星也就是老百姓。」和「香港人果然素質高，沒有圍觀和搶著拍照」

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喜愛粗茶淡飯

發哥與發嫂膝下無子，發哥曾揚言過身後捐出56億身家行善，早前他於韓國釜山國際電影節記者會上，透露賺回來的錢全交給太太發嫂管理。

他表示：「我每月從妻子那裡領取零用錢，所以我不太清楚具體捐贈了多少。但無論如何，我認為在這個世界上，我們最終甚麼都帶不走。我覺得甚麼都不帶走也沒關係。每天只需要兩碗白米飯就足夠了。」足見發哥想法豁達。

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