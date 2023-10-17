【母子關係】單親媽靠慳靠拼搏養育2兒 孩子長大埋怨母沒本事覺丟架

▲ 有台灣單親媽，為咗唔想2個小朋友在家暴環境長大，含辛茹苦獨自養大他們，沒想到孩子讀高中後，整個人變晒，並埋怨她沒本事。

要顧孩子又要工作賺錢，單親媽獨力養兒絕對不容易！台灣一名單親媽為了帶2孩逃離家暴環境，沒有領取援助金，只是靠慳靠拼搏養育他們，沒想到孩子長大後，竟埋怨媽媽沒本事，「就是妳單親，才害我覺得丟臉」，單親媽難過地說，「我給了全部能給的，孩子不客氣叫我去死！」，真的令人心寒！

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該名台灣單親媽日前在Facebook群組的「家有日常崩潰的青少年」發帖，她表示自己真的很努力，她不想讓孩子在家暴環境中長大，所以選擇把孩子帶走自己養大，她沒有領取任何的援助金，兩個孩子從幼稚園起，生活費都是她靠慳靠拼搏得來，

很省很省、很拼很拼，我想給孩子一個安定的地方。

努力到今天，單親媽買了一間小小的中古屋，兩個孩子已升讀高中，雖然她自己當年也是半工半讀長大，但她有感孩子綁了學貸太辛苦，所以學費也是由她繳交，沒想到一直堅強撐下去的她，竟然認輸了，

我終究輸給了，現在的家長、 現在的物慾、現在的同儕環境…

孩子上高中變了愛抱怨

她指兩個孩子上到高中都變了，很愛動不動就跟她說：「就是妳單親，才害我什麼都沒有！」、「就是妳單親，才害我覺得丟臉！」、「就是妳單親，才害我必須去打工買東西！」

孩子把同學的家庭環境跟媽媽作比較，並說：「別人正常家庭要什麼有什麼，別人媽媽才不會要自己小孩欠錢還錢」，對此，單親媽也覺得孩子的價值觀大得可怕，

我說我讓你買，你後續打工還我，本人同意，但後續卻翻盤恨死我跟他討錢，而我每個月給3千新台幣(約727港元)，嚴格說起來其實還錢也都算我自己錢再還自己錢。

單親媽有感那些都是孩子想要，自己負擔是應該的，她只希望孩子懂得「說到做到借錢還錢的道理」，而孩子基本需要的，她統統會負擔，

家裡你吃的用的都沒有比我們其他兩個人少，你到底還要不知足，恨什麼？可能會覺3千很少，兩個孩子就6千新台幣(約1453港元)，對我也是很大開銷。

傷透媽媽心

孩子竟然滿口埋怨，歪理當真理，不滿地說：「你們沒事生我幹嘛。又沒本事好好養我，從你們讓我變單親那刻起。妳就大錯特錯，別人父母什麼都給。妳什麼都不給…」，單親媽含辛茹苦養育孩子，能給的全部都給他們，豈料，卻換來孩子一次又一次的埋怨，

很抱歉。太多太多。難過，孩子不客氣叫我去死，什麼話都有！我不懂所謂的青春期就真的如此無下限嗎⋯⋯我不懂。我真的每天睜開眼 一切的所有開銷。所有需要的。 我給了我全部能給的了⋯⋯對不起！可能語無倫次

貼文一出，即掀起熱議，不少網民都很同情樓主，「媽媽辛苦你了！一定是很努力養家，卻忽略了孩子每天一點一滴被環境不好的價值觀影響了。」、「媽媽您犧牲自己先愛孩子，超偉大！不懂感恩惜福的孩子，18歲以後請他離家吧！」、「真有感受到你的無助！以前我自己想買東西、都是省吃撿用的存，現在孩子動不動就說同學的是apple 15、一些奢侈品⋯」、「你的孩子乾脆把他們放生吧，不體恤你的辛苦，還埋怨你，唉」。

有網民指樓主真的很委屈、很辛苦，努力扛起生活，又要陪伴兩個孩子，根本是心有餘而力不足，「媽媽妳已經盡力了，不要太苛求自己了，再努力幾年，等上大學了應該會慢慢變好的，因為孩子也會繼續成長，變得會想多一點的。」

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責任編輯：王明芳