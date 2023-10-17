【羅密歐與祝英台】陳茵媺升呢做打女型格登場　游嘉欣羅毓儀搞笑互動超有默契

▲ 陳茵媺在《羅密歐與祝英台》大騷身手。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》）在昨晚（10月16日）首播，甫開場即是劇中兩大陣營—祝英喬（陳茵媺Aimee飾）率領的祝家與羅素（潘志文飾）率領的羅家的對峙場口。

故事講每隔5年便會進行一次世紀決鬥的祝羅兩家，在決鬥前夕會議上除了就賭注大小問題角力，羅素更爆出兩大家族各自有內鬼合作走私過期藥物，並即場槍殺涉事部下……

【羅密歐與祝英台】陳豪夫妻檔演出一家齊看首播 陳茵媺對復出作感觸：心裡有點感慨

▲ 陳茵媺在《羅密歐與祝英台》演霸氣十足的祝英喬。

闊別9年再擔正獲正評

9年沒有拍劇的Aimee甫出場即霸氣十足，面對敵人眼神凌厲、要使詐時絕不遲疑，面對疼愛的表妹茱麗葉（游嘉欣飾）時又嚴厲溺愛兼而有之，演繹用心，網民對於闊別多時於公仔箱再見Aimee亦大感振奮。

另外，Aimee的動作場口更是令人眼前一亮，為調查賣假藥事件，英喬與部下前往某貨倉進行調查，其間遭敵人埋伏，雙方發生激烈打鬥及槍戰，英喬最終被神秘人哥德（楊證樺飾）射傷。

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該幕Aimee一氣呵成完成連串高難度動作，除了有流暢自如的花式轉槍，還有邊向左右兩邊跑邊連環開槍、翻身跳上車作360度翻滾、向後方大腳趷起踢跌敵人，以及單手制服敵人兼將對方拋至半空再緊接向前方開槍的場口，大騷身手。

對於Aimee升呢做打女，網民大讚有型之餘，更直指看至心跳加速。向來在大眾心目中是模範幸福家庭的陳氏一家五口，昨晚（10月16日）更齊齊坐在電視機前看首播，陳豪更負責拍片紀錄過程，溫馨滿瀉。

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楊證樺演瘋狂槍手搶鏡

談到相關場口，Aimee坦言全靠事前做足準備及訓練，拍攝時才事半功倍：「主要花咗好多時間練習滾地、接槍同轉槍，每日都要拎番屋企練，一有時間就要轉，因為拍攝時間好Rush，萬一整跌咗支槍（要NG）就死喇。仲有踢腿都唔係一時間就踢得咁高，要一個星期練幾次，之後拉吓拉吓就會踢得愈嚟愈高。」

Aimee續指在鏡頭前長期「充滿力量」絕對是難度所在：「就算已經拍咗幾次、覺得攰喇，都要keep住好有殺氣同energy。」昨晚楊證樺及游嘉欣的轉槍動作亦是焦點所在，楊證樺除了難得在鏡頭前展現型格及敏捷一面，其搞怪造型、聲線及癲狂行為亦令人留下深刻印象。

▲ 楊證樺的造型十分搶鏡。

羅密歐茱麗葉浪漫邂逅

至於羅密歐（周嘉洛飾）與茱麗葉的愛情線亦於首集經已開展，二人在面具舞會上一見鍾情，不過由於現場發生槍戰及命案，加上茱麗葉是偷渡前往羅家所在的海北市參加舞會，令羅茱未能隨即作進一步發展。

除與周嘉洛，游游在劇中與飾演麗花的羅毓儀亦有大量搞笑互動，獲網民讚有默契兼襯到絕：「做姊妹真係幾似。」

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