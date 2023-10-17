【秋冬必飲】秋冬天氣乾燥鼻癢乾咳 中醫推介4款滋潤湯水一家大小都啱飲

▲ 中醫推介4款湯水，大家可以參考下。

最近天氣開始乾燥，不時出現皮膚痕癢及鼻癢乾澀、乾咳等症狀，註冊中醫師古鎧綸介紹一周4款兒童潤肺抗燥滋潤湯水，有效健脾潤肺、清心生津、化痰止咳，而且性質平和，適合一家大小飲用。

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1)蘋果雪梨南北杏瘦肉湯

材料：雪梨 3個 、富士蘋果 3個 、南北杏 15克、

蜜棗4粒 、薑 1片 、瘦肉 300克、 鹽少許

做法：

1. 瘦肉先汆水，雪梨和蘋果去芯，南北杏浸15分鐘，蜜棗沖洗備用

2. 所有材料放入煲內加水同煲兩個半小時，加少許鹽調味即成

功效：健肺滋潤，清心生津

2)霸王花雪耳煲西施骨

材料：霸王花 40克、雪耳3個、紅蘿蔔 1個 、無花果乾4粒、陳皮 1角，西施骨 300 克

做法：

1. 西施骨洗淨汆水

2. 紅蘿蔔去皮，沖洗，切件

3. 陳皮用清水浸軟，刮去瓤，沖洗備用。霸王花，雪耳及無花果用清水浸30分鐘，瀝水，備用

4. 將清水放入大鍋內，加入所有材料，用大火煲至滾起後，改中火煲2小時，加入適量鹽調味即成

功效：清心潤肺，化痰止咳

3)沙參海竹麥冬豬展湯

材料：北沙參20克、海竹20克、麥冬15克、粟米1個、紅蘿蔔1個、豬展300克

做法：

1. 豬展汆水

2. 紅蘿蔔去皮，沖洗，切件。粟米沖洗，切件

3. 海竹、麥冬、北沙參以清水浸30分鐘，瀝水，備用

4. 清水放入大鍋內，將所有材料加入，用大火煲至滾起，改用中火煲2小時，加入適量鹽調味即成

功效：潤肺潤燥，健脾養陰

4)西洋菜羅漢果湯

材料：羅漢果半個、西洋菜1斤、南北杏20克、無花果3枚、章魚乾1隻、陳皮1角、瘦肉300克

做法：

1. 將瘦肉洗淨，汆水切塊

2. 陳皮用清水浸軟，刮去瓤，沖洗備用

3. 其餘材料浸洗乾淨

4. 除了西洋菜，將所有材料及清水放入煲內，用大火煲至滾起後，再放入西洋菜，改用中火煲2小時，加入適量鹽調味即成

功效：健脾潤肺、止咳化痰

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責任編輯:陳麗薇

