【60+演唱會】張學友聖誕紅館開10場　門票最貴$1280下周五公售

▲ 張學友宣布紅館演出。（黃建輝攝）

歌神張學友自6月起在澳門啟動全新演唱會《張學友60+巡迴演唱會》，幾個月已去到多個城市演出，終於選擇在12月份回歸香港演出，落實於12月在紅館舉行跨年演唱會，相信歌迷又要再度撲飛。

《張學友60+巡迴演唱會》是其第10個個人演唱會，香港站現定於今年12月13、14、16、17、19、20及22至26日演出十場，當中橫跨聖誕檔期。

票價分為：$1280、$980、$580，門票於10月24日及25日予持花旗銀行信用卡用戶優先發售；FWD富衛人壽客戶於10月25日早上11時起於FWD MAX平台換購；公開發售則於10月27日起城市電腦售票網發售。

▲ (黃建輝攝)

感謝團隊努力

學友於馬來西亞站演出時，曾因耳水不平衡而在台上跌倒，他昨日在記者會重提此事，坦言現在仍有心理影響，轉圈時都會擔心，但相信自己可克服。

學友說:「過去我做了9次個人演唱會，（暈倒）那兩日只是唯一的事件，自小已有耳水不平衡，只是未試過在台上發生。」

他又指當時其實沒有影響聲線，可以繼續唱歌，但有些演出如跳舞就較難，幸有專業的舞蹈員可以擔當，因此學友十分感謝今次團隊的努力，為自己解決很多問題。

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