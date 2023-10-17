【大學收生】理大下學年新增2學士13碩士課程　選修3科暫不獲額外加分

▲ 理大下學年新增2學士13碩士課程，選修3科暫不獲額外加分。（黃建輝攝）

理大下學年將把學士課程基本入學要求改為「332A33」，並開辦食品科技與食物安全（榮譽）理事士組合課程、城市信息學及智慧城市（榮譽）理事士課程，以及13個新碩士課程，惟是否跟隨其他院校步伐為選修3科者提供「額外加分制」仍未有定案。

理大教務長沈德祥指，因應公民科明年起全面取代通識科，學士課程基本入學要求將改為「332A33」，即中英文3級，數學2級，公民科達標，兩科選修科3級；M1或M2可以用作為1科選修科。新生若學術或非學術方面表現突出，每年可獲最多10萬元獎學金。

被問及會否跟隨科大步伐，推出「額外加分制」，讓考生憑最佳第6科成績，在「Best 5」總分獲額外加分，理大副校長（教學）黃國賢坦言，現時很多中學生僅選修兩科，以至入大學後要從零開始學習部份科目，而上述做法正有助鼓勵他們選修3科，及早接觸多範疇知識，長遠對大學學習有得益。惟雖然校方有就相關措施作討論，但仍未有定案，要視乎其他大學是否作出相同行動。

至於新課程，沈德祥稱，鑒於大眾對食品安全及健康要求不斷提高，理學院食品科學及營養學系將於新學期開辦食品科技與食物安全（榮譽）理事士組合課程，旨在裝備畢業生成為食品科技專家、食品研發者和食品安全主任；學額37個。原有生物科技、食物安全及化學科技（榮譽）理學士組合課程，將改名為生物科技及化學科技（榮譽）理學士組合課程。

建設及環境學院亦將於空間數據科學及智慧城市（榮譽）理學士組合課程（土地測量及地理資訊學/城市信息學及智慧城市）之下，新增城市信息學及智慧城市（榮譽）理學士課程；學額40個。

碩士則將開辦13個修課式課程，包括電動汽車理學碩士、醫瘵數據科學理學碩士、醫療影像碩士等。

沈說，有意報讀上述新課程學生，除可留意基本入學門檻，亦可參考本學年收生分數。理大本學年共提供2,351個全日制學士學位課程學額，「Best 5」平均分為24.6分，最高為41分。

據悉《施政報告》將提出將八大非本地生限額，由資助學額20%增至40%，黃國賢表示，校方會配合政府，料措施會分階段落實，期間有充足時間提升設備，加上新宿舍將落成，有信心應付學生人數上升；又強調非本地生學額比例提升，絕不影響本地生入學機會。

他亦提到，理大本學年共收821名非本地生，當中逾半為內地生，校方目標把非華裔學生在非本地生中的佔比增至一半，以促進多元文化交流，未來會多在海外宣傳和提供獎學金吸引學生入讀。

另外，理大將於本周六（21日）舉行課程資訊日，重點活動包括6個入學資訊專題講座；逾200場課程簡介會、設施導賞團、工作坊等。

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記者：梁薾心