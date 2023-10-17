【虛報行蹤】王詩雅涉確診後虛報行蹤案續　專家指腦霧致注意力不足惟被告從無求診

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榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，今（17日）於九龍城裁判法院續審。控方專家證人、腦神經科醫生指，腦霧會導致注意及專注力不足，但辯方專家報告沒有提及被告出院後曾就新冠病徵求診或檢查。

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被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

控方專家證人、腦神經科醫生張德輝今接受辯方盤問，張同意新冠病毒可引致的病徵包括注意力不足、睡眠問題、持續咳嗽、肌肉痠痛及發燒等，嚴重感染才機會導致記憶力變差。

至於長新冠的病徵，張指可能引致持續咳嗽、肌肉痠痛、疲倦；腦神經方面可能引致腦霧、不能回復嗅覺和味覺，以及情緒波動及記憶力變差等。

張指，腦霧屬長新冠病徵之一，會導致注意及專注力不足；辯方專家報告沒有提及被告出院後，曾就新冠病徵求診或檢查。

張解釋，長新冠病徵有持續性，會於受感染的3個月內出現，持續至少2個月，而且沒有其他疾病可解釋病徵。辯方問及，被告感染時有疲倦及低鉀等徵狀，張是否同意有部分基礎導致被告的認知功能受損，張表示「真係完全睇唔到，唔可以同意」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣