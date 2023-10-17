迪士尼百周年 「創夢家」銅像正式揭幕 發揮創夢家精神

華特迪士尼公司自1923年創立，今年10月正式踏入第100年，同期也是香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）開幕18週年。為此，香港迪士尼準備了一連串的慶祝活動，其中包括10月15日在「奇妙夢想城堡」前登場的華特．迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」。

▲ 寓意米奇與華特．迪士尼一同回憶過去及展望未來的「創夢家」銅像正式揭幕。

談到迪士尼，米奇一定是最具標誌性的角色之一。這次銅像的設計便是幻想快將60歲的華特與米奇在樂園創立多年後回來，回憶過去種種成就之餘，想像未來的無限可能。二人同處的長凳，更是格里菲斯公園旋轉木馬前的長凳，連結起當年華特坐在這裏萌生興建樂園念頭的重要時刻。

「創夢家」銅像的揭幕儀式於華特迪士尼公司的100周年前夕舉行，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗，以及華特迪士尼檔案館經理Edward Ovalle負責主禮。過程中，主禮嘉賓與米奇一同為銅像和旁邊的兩塊牌匾揭幕——左邊是打開的繪本，印證着迪士尼多年來仍在書寫的傳奇故事，右邊是合上的繪本，意味着尚不可知、充滿可能的未來。

創夢家分享會 回顧華特．迪士尼生平

除了揭幕儀式，同日亦有「創夢家分享會」作慶祝活動，活動由2022-2023香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀和唐俊迪主持，並由主禮嘉賓向近900名觀眾分享華特．迪士尼一生的經歷，以及他作為企業家、創新者和故事家的抱負和價值觀。

▲ 左起：香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗、華特迪士尼檔案館經理Edward Ovalle

其中，莫偉庭談到華特的為人處事：「華特對迪士尼的每一位演藝人員都有着深遠的影響。他的創新精神和突破固有界限的能力，每天都激勵我和領導團隊努力構想新方法，為賓客帶來驚喜和歡樂，讓他們每一次的旅程都更深刻難忘。」Edward則分享華特的生活和靈感：「華特是一個以家庭為重的人，當他看着女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。」

至於魯雅麗則訴說後人需要如何傳承：「華特的幻想工程從未休止，而我們亦永不停步；我們所做的一切除了貫徹迪士尼的說故事技巧，還透過科技、場景建造、興建遊樂設施及娛樂體驗，將我們比以往更加宏大的夢想實現。」分享會中，播放了多個片段，例如香港迪士尼幻想工程的創意團隊是如何構思銅像並製作的過程，以及歷屆迪士尼親善大使分享如何受到華特精神和傳奇啟發的歷史片段。

支持殘疾人士追夢 推出更多紀念商品

看着「創夢家」銅像，會發現任何地方都可以是夢想的起點，而每個人也可以是創夢家。因此，香港迪士尼特意贊助支持，讓香港展能藝術會推出迪士尼創夢家青少年展能藝術發展計劃（計劃）。計劃幫助19歲以下的本地殘疾人士，支持他們發揮藝術才能和創意，在更大的舞台綻放。每位得獎者更會獲得最高港幣5萬元，以供其後續在藝術上的發展，並有機會在計劃完成後展示藝術成果。

詳情可參閱香港展能藝術會網站：https://www.adahk.org.hk/?a=doc&id=5302

▲ 香港迪士尼贊助香港展能藝術會推出迪士尼創夢家青少年展能藝術發展計劃。

此外，香港迪士尼為慶祝華特迪士尼公司100周年，推出一系列限定「創夢家」主題商品，包括「創夢家」小雕像、「創夢家」筆記簿、以及限量版珍寶徽章及紀念金章等等。同時，香港迪士尼樂園酒店的華特餐廳與大廳亦推出「華特迪士尼最愛餐點」餐單，賓客可以一邊品嘗米奇芝士通粉、克里斯凍批、蘇格蘭霞霧等美食，一邊回顧華特為娛樂業界帶來的巨大影響。

▲ 因應迪士尼一百周年而推出的限定周邊商品。

（特約）