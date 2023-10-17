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【區選2023】自由黨派7人出選　宋芝齡戰直選否認空降

政治 16:41 2023/10/17

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自由黨今日召開記者會，公布區議會參選名單。（區綽彥攝

區議會選舉提名期今日開始，自由黨今日公布參選名單，共派出7人，4人參與直選，3人參與地區委員會界別。

自由黨今日召開記者會，公布區議會參選名單，共派出7人，4人參與直選，包括藝人宋芝齡、東區區議員阮建中、南區區議員梁進等；3人參與地區委員會界別，包括灣仔區議會副主席林偉文。現任中西區區議員楊哲安和九龍城區議會主席何顯明則未在名單中。

自自由黨今日公布區選參選名單，共派出7人。（區綽彥攝）

拒評選舉投票率

被問到如何評估選舉投票率，自由黨主席邵家輝表示，各黨派都會盡能力，希望多些人出來支持，最終12月10日就會知道。被問到，自由黨為何派較上屆少人出選，他提到，新選制下，選區較以往大10倍，現時在四區直選出選，相等於以前在40區出選。

至於評估勝算方面，邵家輝指，直選的地區，自由黨均有現任區議員，是爭取自由黨連任；而地區委員會界別，「派得出來，都希望他們會盡全力」，全黨都會盡全力協助。

本身是中韓混血兒宋芝齡強調，自己土生土長香港人，持特區護照，從未持有韓國護照。回應空降的質疑，她表示，自己在灣仔出生、工作，已經在地區服務一段時間，亦是灣仔西分區委員。

自由黨參選名單：

直選

東區

太北：阮建中

南區
南區東南︰梁進

灣仔：宋芝齡

中西區

中區：馮家亮

地區委員會

東區：曾卓兒

灣仔區：林偉文

深水埗：陳建業

 

 

區議會選舉參選名單：https://topick.hket.com/article/3633472?lcc=at


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記者：區綽彥

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