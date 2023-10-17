【有心有力】84歲劉詩昆再做父親　47歲太太孫穎誕7.3磅男嬰：來到美麗的人世間

84歲劉詩昆再做人父！「鋼琴大師」劉詩昆約2年前刷新「賭王」78歲再為人父的紀錄，與年輕37歲的第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國誕下一女劉蓓蓓（貝貝），下月7日貝貝就三歲。

孫穎今日 (10月17日)於朋友圈宣佈喜訊呀，原來她為劉詩昆再誕下一名小王子，湊成一個「好」字」，84歲的劉詩昆可說老當益壯！

【掌上明珠】83歲鋼琴大師劉詩昆寵女如公主 2歲女落樓梯獲4名保姆貼身護駕

▲ 2011年，劉詩昆與孫穎劉䔒䔒（貝貝）出世。

細仔樣子超級精靈

孫穎上載細仔的照片，當中她寫道：

你讓我心醉

妳讓我心碎

生命本源的赤誠與真挈

不含分亳雜質

讓我如同裝上了「淚掣」

歡迎我們家庭的新成員

7.3磅的Tim Tim 劉天天

(劉䔒䔒的天秤弟弟小名添添)

來到美麗的人世間

只見剛出世的劉家「小王子」眼大大，樣子精靈，跟姐姐一樣皮膚雪白。至於另一輯相片，見到孫穎跟大女劉䔒䔒進行視象通話，剛「卸貸」的孫穎難免有點累！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【掌上明珠】「鋼琴大師」劉詩昆宴請朋友令大宅曝光 聘3保姆照顧愛女貝貝寵如公主

孫穎冀盼生三個

2020年，劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，跟孫穎在美國誕下大女劉䔒䔒（乳名貝貝），轟動一時。貝貝雙眼大大、皮膚雪白聰明可愛，一出世便萬千寵愛。

劉氏當女兒如珠如寶，下月7日才三歲的貝貝已見慣大世面，一歲半時已隨父母到康城影展行紅地毯，七月時只得兩歲半的貝貝，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》，非常有厲害！

其實孫穎一直計劃生三個子女，希望子女「三足鼎立」，言出必行，相信是孫穎成功的秘芨。



最新影片推介：蘇韻姿專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R