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【有心有力】84歲劉詩昆再做父親　47歲太太孫穎誕7.3磅男嬰：來到美麗的人世間

娛樂 15:58 2023/10/17

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84歲劉詩昆再做人父！「鋼琴大師」劉詩昆約2年前刷新「賭王」78歲再為人父的紀錄，與年輕37歲的第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國誕下一女劉蓓蓓（貝貝），下月7日貝貝就三歲。

孫穎今日  (10月17日)於朋友圈宣佈喜訊呀，原來她為劉詩昆再誕下一名小王子，湊成一個「好」字」，84歲的劉詩昆可說老當益壯！

【掌上明珠】83歲鋼琴大師劉詩昆寵女如公主　2歲女落樓梯獲4名保姆貼身護駕

2011年，劉詩昆與孫穎劉䔒䔒（貝貝）出世。

細仔樣子超級精靈

孫穎上載細仔的照片，當中她寫道：

你讓我心醉
妳讓我心碎
生命本源的赤誠與真挈
不含分亳雜質
讓我如同裝上了「淚掣」
歡迎我們家庭的新成員
7.3磅的Tim Tim 劉天天
(劉䔒䔒的天秤弟弟小名添添)
來到美麗的人世間

只見剛出世的劉家「小王子」眼大大，樣子精靈，跟姐姐一樣皮膚雪白。至於另一輯相片，見到孫穎跟大女劉䔒䔒進行視象通話，剛「卸貸」的孫穎難免有點累！

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【掌上明珠】「鋼琴大師」劉詩昆宴請朋友令大宅曝光　聘3保姆照顧愛女貝貝寵如公主

孫穎冀盼生三個

2020年，劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，跟孫穎在美國誕下大女劉䔒䔒（乳名貝貝），轟動一時。貝貝雙眼大大、皮膚雪白聰明可愛，一出世便萬千寵愛。

劉氏當女兒如珠如寶，下月7日才三歲的貝貝已見慣大世面，一歲半時已隨父母到康城影展行紅地毯，七月時只得兩歲半的貝貝，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》，非常有厲害！

其實孫穎一直計劃生三個子女，希望子女「三足鼎立」，言出必行，相信是孫穎成功的秘芨。


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撰文 : TOPick柴犬出動

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