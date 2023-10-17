【大學收生】據悉八大非本地生學額將增至40%　理大：會配合政府

▲ 據悉八大非本地生學額將增至40%，理大副校長（教學）黃國賢表示歡迎，強調會配合政府。（黃建輝攝）

據悉《施政報告》將提出將八大非本地生限額，由資助學額20%增至40%。理大對措施表示歡迎，強調會配合政府。

現時八大非本地生收生上限為資助學額最多20%，據報，新一份《施政報告》將提出把非本地生收生上限提高至40%。以現時每年級有約1.5萬個大學學士資助學額計算，提高限額意味非本地生，將由現時最多3000人，倍增至6000人。

理大副校長（教學）黃國賢表示，校方會配合政府，料措施會分階段落實，期間有充足時間提升配套，加上理大將於何文田及九龍塘興建新宿舍，有信心逐步應付學生人數上升；又強調非本地生學額比例提升，絕不影響本地生入學機會。

他亦提到，理大本學年共收821名非本地生，佔整體新生逾20%，當中逾半為內地生，相信內地生因本港大學的世界排名較高，而更喜歡赴港升學。但校方希望，未來可把非華裔學生在非本地生中的佔比增至一半，以促進多元文化交流，會多在海外宣傳和提供獎學金吸引學生入讀，但不會針對內地生設任何限額。

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記者：梁薾心