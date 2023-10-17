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韓女團MAMAMOO+12月香港開騷　跟粉絲共度冬至及聖誕

娛樂 15:50 2023/10/17

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頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+，將於12月20日在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》，她們會帶同新歌來港，提前與香港MOOMOO（粉絲暱稱）慶祝冬至及聖誕節。

MAMAMOO+隊名蘊含着超越MAMAMOO，音樂與活動不受限制，無限擴張的意思。去年8月推出首支單曲《Better》後，大獲好評。今年先後推出單曲《ACT 1, SCENE 1》及迷你專輯《TWO RABBITS》。

《TWO RABBITS》以兔仔作為專輯概念，頌樂與玟星為主打歌《dangdang》編排雙人兔子舞，舞姿可愛活潑，一度掀起話題。專輯在全球13個國家及地區的iTunes專輯排行榜佔據冠軍位置，成績亮麗，堪稱「最強小分隊」。

MAMAMOO+早前宣布舉行首個亞洲巡迴Fan Concert，上月在首爾揭幕。海報設計破格使用QR Code作主題，代替成員靚樣。

日本站剛於本月初完成，接着移師到台灣、新加坡、印尼及菲律賓。香港站是今次巡迴最後一站，演出日子非常接近冬至及聖誕節，香港MOOMOO們絕不能錯過與MAMAMOO+度過佳節的機會。

演唱會票價分為1580港元、1180港元、780港元，今日（10月17日）起HK Ticketing公開發售，巡迴Fan Concert官方周邊商品，可於同日下午5時起，透過eshop.mifashow.com/ 預購。

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組合 演唱會 南韓

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