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【眼睛護理】全日戴Con眼乾到除唔落？　醫生教2招除Con秘技安全又輕鬆

保健美顏 16:43 2023/10/17

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台灣有眼科醫生分享2招，可輕鬆又安全地除con。

不少人為了方便及美觀都會選擇「戴con」，但戴足全日之後容易因眼乾而導致「除唔落」。台灣就有醫生教路，只需2招便可輕鬆又安全地摘除戴了一整天的隱形眼鏡。

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台灣眼科醫生林宜鴻在個人Facebook專頁上發文，點出隱形眼鏡之所以會出現「除唔落」的問題，通常是因為配戴時間太長、眼睛太乾，從而導致鏡片黏在角膜上，難以摘除。不過遇到這種情況無需心急，他教路以下2招，跟著做即可輕鬆又安全地將隱形眼鏡拔下來。

1. 使用人造淚水

林宜鴻指，點2至3滴人造淚水之後將眼睛閉上、轉動眼球幾次，能夠讓眼睛濕潤，使人造淚水跑到隱形眼鏡和角膜之間充當潤滑，會令鏡片比較容易拔出來。

2. 把手擦乾

在拔隱形眼鏡之前用毛巾將手擦到最乾，拇指和食指才能夠有足夠的磨擦力，之後用指腹碰觸隱形眼鏡，從邊緣往中心捏起鏡片，使它稍微變形，就會比較容易拔下來。

不過林宜鴻亦提醒民眾，萬一嘗試過後仍不成功，就應該尋求醫生協助，千萬不要自己強行將鏡片拔下，否則有可能造成角膜破皮，或者導致隱形眼鏡碎掉、碎片留在眼睛裡，後果不堪設想。

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責任編輯：羅嘉欣

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